地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

高橋由理香プロ

高橋由理香

社会保険労務士

高橋由理香プロはテレビせとうちが厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
テレビせとうち
高橋由理香プロ
専門家

Mybestpro Members

高橋由理香

社会保険労務士

高橋ゆりか社会保険労務士事務所

高橋由理香プロはテレビせとうちが厳正なる審査をしたマイベストプロ香川の登録専門家です

ブランディング強化や資金計画に直結するルール整備

幅広い業種・規模の人事・労務の課題に対応。労使間のトラブル回避、人材確保といった企業ごとの課題に合わせて、助成金申請やイメージアップや見据えた就業規則づくりをサポート。

マイベストプロ・インタビュー

ニーズに合わせたルール作りで、5年後10年後も選ばれる企業へ

地域企業の力を高める環境づくりのプロ

マイベストプロ香川による取材記事

資格

社会保険労務士

事業者情報

氏名
高橋由理香（たかはしゆりか）
職種
社会保険労務士
社会保険労務士
事務所名
高橋ゆりか社会保険労務士事務所
事業内容
労務コンサルティング
人事・労務管理全般の助言・指導
就業規則作成・改訂
人事・労務管理に関する研修講師
社員研修、管理者研修（チームワーク研修、モチベーション研修等）
住所
〒763-0024
香川県丸亀市塩飽町11-1　SATYA.BLD2F西
地図を見る
営業時間
9:00〜16:30
定休日
土・日・祝
ホームページ
https://takahashi-sr.net/

プロのインタビューを読む

地域企業の力を高める環境づくりのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ香川
  3. 香川のビジネス
  4. 香川の人事労務・労務管理
  5. 高橋由理香

高橋由理香プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼