ブランディング強化や資金計画に直結するルール整備
幅広い業種・規模の人事・労務の課題に対応。労使間のトラブル回避、人材確保といった企業ごとの課題に合わせて、助成金申請やイメージアップや見据えた就業規則づくりをサポート。
ニーズに合わせたルール作りで、5年後10年後も選ばれる企業へ
地域企業の力を高める環境づくりのプロ
資格
社会保険労務士
事業者情報
- 氏名
- 高橋由理香（たかはしゆりか）
- 職種
-
社会保険労務士
- 事務所名
- 高橋ゆりか社会保険労務士事務所
- 事業内容
- 労務コンサルティング
人事・労務管理全般の助言・指導
就業規則作成・改訂
人事・労務管理に関する研修講師
社員研修、管理者研修（チームワーク研修、モチベーション研修等）
- 住所
-
〒763-0024
香川県丸亀市塩飽町11-1 SATYA.BLD2F西
- 営業時間
- 9:00〜16:30
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://takahashi-sr.net/
