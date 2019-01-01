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青木隆昌

補助金・融資の申請支援に強いコンサルティングのプロ

青木隆昌（あおきたかまさ） ／ 経営コンサルタント

株式会社エンジョイ

プロフィール

青木隆昌プロの写真

経営コンサルタント ／ 青木隆昌プロの一番の強み

経営者の挑戦を実現に導く補助金・融資の申請支援で豊富な実績

補助金や融資の申請サポートで約700社の実績。経営者のチャレンジしたい思いを第一に、綿密な事業計画作成により資金調達を支え、事業拡大につなげます。業務のDX化やECサイト制作などIT支援も得意。

経歴

一般社団法人香川県トラック協会を経て、生命保険会社に転職。
個人事業主として、キャッシュレス決済コンサルタントとして活動。
2019年　「株式会社エンジョイ」設立。

DATA

氏名
青木隆昌（あおきたかまさ）
会社名
株式会社エンジョイ
事業内容
■補助金、助成金の申請サポート
■IT、DX化に関わるコンサルティング
■ECサイトの企画・制作・運用
職種
経営コンサルタント
住所
〒761-8081
香川県 高松市成合町490番地10
営業時間
10:00～18:00
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://corp.ltd-enjoy.com/
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青木隆昌

株式会社エンジョイ

担当青木隆昌（あおきたかまさ）

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