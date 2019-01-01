補助金・融資の申請支援に強いコンサルティングのプロ
株式会社エンジョイ
プロフィール
経営コンサルタント ／ 青木隆昌プロの一番の強み
経営者の挑戦を実現に導く補助金・融資の申請支援で豊富な実績
補助金や融資の申請サポートで約700社の実績。経営者のチャレンジしたい思いを第一に、綿密な事業計画作成により資金調達を支え、事業拡大につなげます。業務のDX化やECサイト制作などIT支援も得意。
経歴
一般社団法人香川県トラック協会を経て、生命保険会社に転職。
個人事業主として、キャッシュレス決済コンサルタントとして活動。
2019年 「株式会社エンジョイ」設立。
DATA
- 氏名
- 青木隆昌（あおきたかまさ）
- 会社名
- 株式会社エンジョイ
- 事業内容
-
■補助金、助成金の申請サポート
■IT、DX化に関わるコンサルティング
■ECサイトの企画・制作・運用
- 職種
- 経営コンサルタント
- 住所
-
〒761-8081
香川県 高松市成合町490番地10
- 営業時間
- 10:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://corp.ltd-enjoy.com/