インタビュー
香川を拠点に環境コンサル事業を展開。太陽光発電やLED照明、電力小売からJクレジット制度の活用まで、脱炭素化を総合的にサポート。「無理せず一人一人ができることを」を信条に、持続可能な社会形成を目指す。

マイベストプロ・インタビュー

環境コンサルティング事業を通じて、省エネルギー対策の最適化および企業活動と環境保全の両立を目指す

100年先の香川の自然を守り、脱炭素の道を拓く環境コンサルのプロ

マイベストプロ香川による取材記事

事業者情報

氏名
森下一輝（もりしたかずき）
職種
環境コンサルタント
環境コンサルタント
会社名
株式会社3R四国
事業内容
環境コンサルティング事業
既存照明機器を使っている事業者へLED照明機器に交換するコンサル事業
省エネ機器の導入コンサルティング事業　他
住所
〒763-0073
香川県丸亀市柞原町333-1　アゴラ2F
受付時間
9:00～18:00
定休日
土・日・祝
https://3r-shikoku.com/

  5. 森下一輝

