地域の脱炭素を応援、省エネ施策を理論・実務の両面でサポート
香川を拠点に環境コンサル事業を展開。太陽光発電やLED照明、電力小売からJクレジット制度の活用まで、脱炭素化を総合的にサポート。「無理せず一人一人ができることを」を信条に、持続可能な社会形成を目指す。
マイベストプロ・インタビュー
環境コンサルティング事業を通じて、省エネルギー対策の最適化および企業活動と環境保全の両立を目指す
100年先の香川の自然を守り、脱炭素の道を拓く環境コンサルのプロ
マイベストプロ香川による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 森下一輝（もりしたかずき）
- 職種
-
環境コンサルタント
環境コンサルタント
- 会社名
- 株式会社3R四国
- 事業内容
- 環境コンサルティング事業
既存照明機器を使っている事業者へLED照明機器に交換するコンサル事業
省エネ機器の導入コンサルティング事業 他
- 住所
-
〒763-0073
香川県丸亀市柞原町333-1 アゴラ2F
- 受付時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://3r-shikoku.com/
プロのインタビューを読む
100年先の香川の自然を守り、脱炭素の道を拓く環境コンサルのプロ