安野松王プロ

安野松王

歯科医師

安野松王プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です

長年の歯列矯正経験を生かした丁寧な診断と治療提案

40年以上にわたって矯正治療に携わり、幅広い症例を経験。カウンセリングを重視し、一人一人の希望や口腔状態に応じた治療方針を提案。見た目と機能の調和を目指した矯正に取り組んでいます。

機能と見た目を両立する歯列矯正。40年以上の歩みで人生に寄り添う

40年以上にわたって一人一人の歯並びに向き合う歯列矯正のプロ

資格

歯科医師免許
保険医

事業者情報

氏名
安野松王（やすのまつお）
職種
歯科医師
歯科医師
医院名
やすの矯正歯科クリニック
診療科目
矯正歯科
住所
〒020-0034
岩手県盛岡市盛岡駅前通14-9　ヒラトヤビル2F
地図を見る
診療時間
平日・土曜 10：00～13：00／14：30～19：00
第2・4日曜 10：00～14：00
休診日
木曜、第1・3日曜、祝日
ホームページ
https://www.yasuno1188.com/

