長年の歯列矯正経験を生かした丁寧な診断と治療提案
40年以上にわたって矯正治療に携わり、幅広い症例を経験。カウンセリングを重視し、一人一人の希望や口腔状態に応じた治療方針を提案。見た目と機能の調和を目指した矯正に取り組んでいます。
機能と見た目を両立する歯列矯正。40年以上の歩みで人生に寄り添う
40年以上にわたって一人一人の歯並びに向き合う歯列矯正のプロ
資格
歯科医師免許
保険医
事業者情報
- 氏名
- 安野松王（やすのまつお）
- 職種
歯科医師
歯科医師
- 医院名
- やすの矯正歯科クリニック
- 診療科目
- 矯正歯科
- 住所
〒020-0034
岩手県盛岡市盛岡駅前通14-9 ヒラトヤビル2F
- 診療時間
平日・土曜 10：00～13：00／14：30～19：00
第2・4日曜 10：00～14：00
- 休診日
- 木曜、第1・3日曜、祝日
- ホームページ
- https://www.yasuno1188.com/
