20年以上の現場経験を生かした庭づくりの提案力
20年以上の現場経験を基に、将来的な使い勝手やメンテナンス性まで見据えた庭づくりを提案。施工前には入念な準備を行い、丁寧かつ迅速な対応で理想の外構づくりを支えます。
マイベストプロ・インタビュー
住まいの外まわりを整え、美しく、使い勝手がよく、デザイン性と機能性を両立
20年以上の経験を基に理想の庭づくりを支える外構工事のプロ
マイベストプロ岩手による取材記事
資格
職長・安全衛生責任者教育修了
技能講習：石綿作業主任者、ガス溶接、不整地運搬車、地山掘削・土止め支保工、車両系建設機械（整地・つかみ機等）、玉掛け、小型移動式クレーン
各種教育：有機溶剤、アーク溶接、研削砥石、振動工具、刈払機、足場組立、伐木、ローラー運転、のり面ロープ高所作業、丸のこ取扱、解体作業指揮者
特別教育：テールゲートリフター、フォークリフト（1t未満）、巻上げ機、粉じん、酸欠・硫化水素
事業者情報
- 氏名
- 刈田文也（かりたふみや）
- 職種
-
外構職人
外構職人
- 会社名
- 株式会社大翔興業
- 事業内容
- 外構工事
エクステリア
土間コンクリート
フェンス工事
ブロック工事
庭工事
解体工事
土木工事
- 住所
-
〒025-0084
岩手県花巻市桜町1-742-12
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://www.taishoukougyou.com/
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