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刈田文也プロ

刈田文也

外構職人

刈田文也プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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刈田文也

外構職人

株式会社大翔興業

刈田文也プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ岩手の登録専門家です

20年以上の現場経験を生かした庭づくりの提案力

20年以上の現場経験を基に、将来的な使い勝手やメンテナンス性まで見据えた庭づくりを提案。施工前には入念な準備を行い、丁寧かつ迅速な対応で理想の外構づくりを支えます。

マイベストプロ・インタビュー

住まいの外まわりを整え、美しく、使い勝手がよく、デザイン性と機能性を両立

20年以上の経験を基に理想の庭づくりを支える外構工事のプロ

マイベストプロ岩手による取材記事

資格

職長・安全衛生責任者教育修了
技能講習：石綿作業主任者、ガス溶接、不整地運搬車、地山掘削・土止め支保工、車両系建設機械（整地・つかみ機等）、玉掛け、小型移動式クレーン
各種教育：有機溶剤、アーク溶接、研削砥石、振動工具、刈払機、足場組立、伐木、ローラー運転、のり面ロープ高所作業、丸のこ取扱、解体作業指揮者
特別教育：テールゲートリフター、フォークリフト（1t未満）、巻上げ機、粉じん、酸欠・硫化水素

事業者情報

氏名
刈田文也（かりたふみや）
職種
外構職人
外構職人
会社名
株式会社大翔興業
事業内容
外構工事
エクステリア
土間コンクリート
フェンス工事
ブロック工事
庭工事
解体工事
土木工事
住所
〒025-0084
岩手県花巻市桜町1-742-12
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
https://www.taishoukougyou.com/

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20年以上の経験を基に理想の庭づくりを支える外構工事のプロ

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