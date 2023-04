プロフィール

経歴

<学歴>

2012 年 岩手医科大学歯学部卒業

2015 年 デュースブルグエッセン大学大学院修了

MS.c.(Master of Science in Implantology and Dental Surgeryインプラント歯学修士)取得

2022年 Best Orthodontic Seminars & Sessions 修了

PG.dip.(Postgraduate Diploma in Digital Orthodontics 矯正のディプロマ)取得



<職歴>

2013 年 岩手医科大学歯科医療センター臨床研修修了

2013 年 北上インプラントデンタルオフィス勤務(非常勤)

2016 年 陸上自衛隊入隊。陸上自衛隊幹部候補生学校医科歯科課程修了

2021 年 札幌駅前ペリオインプラントオフィス勤務

2022 年 北上インプラントデンタルオフィス院長