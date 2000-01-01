口腔インプラント学の修士号を持つプロ
北上インプラントデンタルオフィス
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プロフィール
歯科医師 ／ 北條智之プロの一番の強み
インプラント・矯正歯科・審美治療に特化した自由診療専門医院
インプラント歯科学の権威、ウルリッヒ・ヨース博士の治療法を専門的に学んだ知識と3DCTなど先進設備で、グローバル・スタンダードな治療を心掛けています。
経歴
＜学歴＞
2012 年 岩手医科大学歯学部卒業
2015 年 デュースブルグエッセン大学大学院修了
MS.c.（Master of Science in Implantology and Dental Surgeryインプラント歯学修士）取得
2022年 Best Orthodontic Seminars & Sessions 修了
PG.dip.（Postgraduate Diploma in Digital Orthodontics 矯正のディプロマ）取得
＜職歴＞
2013 年 岩手医科大学歯科医療センター臨床研修修了
2013 年 北上インプラントデンタルオフィス勤務（非常勤）
2016 年 陸上自衛隊入隊。陸上自衛隊幹部候補生学校医科歯科課程修了
2021 年 札幌駅前ペリオインプラントオフィス勤務
2022 年 北上インプラントデンタルオフィス院長
DATA
- 氏名
- 北條智之（ほうじょうともゆき）
- 医院名
- 北上インプラントデンタルオフィス
- 診療科目
- 口腔インプラント、矯正歯科、審美歯科
- 職種
- 歯科医師
- 資格
-
歯科医師
ITI認定インプラントスペシャリスト
- 住所
-
〒024-0083
岩手県 北上市柳原町4-11-19
- 電話
-
0197-72-5722
- 診療時間
- 月・火・水・金：9:00～12:00／13:00～17:00、木・土：8:30～12:00
- 休診日
- 日曜、祝日
- 自由診療の費用の目安
-
口腔インプラント治療、矯正治療、審美治療はいずれも自由診療です。
※すべて税込み価格
■インプラント治療：Stramann（1本）埋込26万2000円、アバットメント6万6000円／SwissPlus （1本）埋込22万円、アバットメント6万6000円
■矯正治療：乳歯反対噛合（3歳～5歳）2万2000円／小児矯正（6歳～12歳）28万6000円～66万円／成人矯正（12歳～）37万4000円～66万円／マウスピース矯正（12歳～）96万8000円／保定装置（矯正治療終了時の後戻りを防止）8万8000円～17万6000円
■審美治療：審美CR充填（単純）6600円、（複雑）8800円／ハイブリッドレジンインレイ（アンレイ）6万6000円／フルジルコニアクラウン13万2000円
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