関節リウマチや日帰り手術、再生医療に力を入れる整形外科のプロ
一関すずき整形外科クリニック
- お電話での
お問い合わせ
- 0191-33-1110
プロフィール
医師 ／ 鈴木道博プロの一番の強み
関節リウマチを専門に、日帰り手術や「PRP再生医療」にも対応
関節リウマチの治療では、若年層から高齢者まで幅広い症例経験を有します。腱鞘炎などに対する日帰り手術や、「PRP再生医療」の件数も多数。ケガの早期回復を促す酸素ボックスなど治療の選択肢を豊富に用意。
経歴
岩手医科大学附属病院に約10年在籍。
国立盛岡病院、北上済生会病院、総合花巻病院などに赴任。
2019年 「一関すずき整形外科クリニック」開院
DATA
- 氏名
- 鈴木道博（すずきみちひろ）
- 医院名
- 一関すずき整形外科クリニック
- 診療科目
- 整形外科
- 職種
- 医師
- 資格
- 医師免許
- 住所
-
〒021-0035
岩手県 一関市山目字才天221
- 電話
-
0191-33-1110
- 診療時間
-
受付時間：午前診＝8:30～12:00、午後診＝14:00～18:00
※オンライン診療の受付は、月・火・水・金の午前12:45まで、午後18:15まで、木・土は12:15まで
- 休診日
- 木曜・土曜午後、日曜、祝日
- 自由診療 費用の目安
-
※いずれも税込み
・PRP再生医療 1回15万円
・酸素ボックス 1回（約60分）2000円
鈴木道博プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
一関すずき整形外科クリニック
担当鈴木道博（すずきみちひろ）