住まいの不具合を的確に見極め、原因に応じたリフォームを実施
雨漏りや外壁のひび割れなど、幅広い住宅の悩みに対応。大切な住まいで安心して暮らせるよう、現場を丁寧に確認し、不具合を的確に見極めて原因に応じたリフォームを提案しています。
マイベストプロ・インタビュー
大切な財産と快適な暮らしを守るため、住まいの美観と耐久性を高めるサービスを展開
屋根・外壁リフォームで住まいの美観を守るプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
建設業許可
外壁診断士
雨漏り鑑定士
事業者情報
- 氏名
- 辻田秀樹（つじたひでき）
- 職種
-
タイル・レンガ・ブロック工事業、外壁工事業（サイディングボード）、屋根工事業:施工管理
タイル・レンガ・ブロック工事業、外壁工事業（サイディングボード）、屋根工事業:施工管理
- 会社名
- 株式会社TSL
- 事業内容
- 屋根工事（金属・カラーベスト・瓦棒・瓦）
タイル・レンガ・ブロック工事
外壁工事（サイディングボード）
雨樋工事
板金工事
シーリング工事
新築工事・リフォーム工事
各種建材販売
- 住所
-
〒731-0212
広島県広島市安佐北区三入東2-20-6
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.tsl-roofwall.jp/
プロのインタビューを読む
屋根・外壁リフォームで住まいの美観を守るプロ