辻田秀樹プロ

辻田秀樹

タイル・レンガ・ブロック工事業、外壁工事業（サイディングボード）、屋根工事業:施工管理

辻田秀樹プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

辻田秀樹プロ
辻田秀樹

タイル・レンガ・ブロック工事業、外壁工事業（サイディングボード）、屋根工事業:施工管理

株式会社TSL

辻田秀樹プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

住まいの不具合を的確に見極め、原因に応じたリフォームを実施

雨漏りや外壁のひび割れなど、幅広い住宅の悩みに対応。大切な住まいで安心して暮らせるよう、現場を丁寧に確認し、不具合を的確に見極めて原因に応じたリフォームを提案しています。

大切な財産と快適な暮らしを守るため、住まいの美観と耐久性を高めるサービスを展開

屋根・外壁リフォームで住まいの美観を守るプロ

資格

建設業許可
外壁診断士
雨漏り鑑定士

事業者情報

氏名
辻田秀樹（つじたひでき）
職種
タイル・レンガ・ブロック工事業、外壁工事業（サイディングボード）、屋根工事業:施工管理
会社名
株式会社TSL
事業内容
屋根工事（金属・カラーベスト・瓦棒・瓦）
タイル・レンガ・ブロック工事
外壁工事（サイディングボード）
雨樋工事
板金工事　
シーリング工事
新築工事・リフォーム工事
各種建材販売
住所
〒731-0212
広島県広島市安佐北区三入東2-20-6
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.tsl-roofwall.jp/

屋根・外壁リフォームで住まいの美観を守るプロ

