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戸嶋秀樹プロ

戸嶋秀樹

外壁・屋根塗装、住宅リフォーム職人

戸嶋秀樹プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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戸嶋秀樹

外壁・屋根塗装、住宅リフォーム職人

株式会社アリショウ

戸嶋秀樹プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

見えない劣化を可視化する外装診断力

赤外線カメラ搭載ドローンと職人としての豊富な現場経験を組み合わせ、外観からは分からない内部の劣化や雨漏りリスクを正確に把握。事実に基づいた診断と説明で、住まいに必要な工事を見極めます。

マイベストプロ・インタビュー

適切な診断で「見えない劣化」を見極め、大切なマイホームを守る

住まいの見えない劣化を見極める外装診断のプロ

マイベストプロ広島による取材記事

資格

一般建設業許可

事業者情報

氏名
戸嶋秀樹（とじまひでき）
職種
外壁・屋根塗装、住宅リフォーム職人
外壁・屋根塗装、住宅リフォーム職人
会社名
株式会社アリショウ
事業内容
・外壁塗装・屋根塗装（一般住宅向け／『ヌルぞう』）
・住宅リフォーム・各種修繕工事（法人中心／『T-style』）
・ハウスクリーニング・清掃事業（『ブライトクリーンサービス』）
・外壁・屋根・外回り全般の総合メンテナンス
住所
〒739-0401
広島県廿日市市福面2-7-28
地図を見る
営業時間
9:00〜18:00
ホームページ
https://nuruzou.com/

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