見えない劣化を可視化する外装診断力
赤外線カメラ搭載ドローンと職人としての豊富な現場経験を組み合わせ、外観からは分からない内部の劣化や雨漏りリスクを正確に把握。事実に基づいた診断と説明で、住まいに必要な工事を見極めます。
マイベストプロ・インタビュー
適切な診断で「見えない劣化」を見極め、大切なマイホームを守る
住まいの見えない劣化を見極める外装診断のプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
一般建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 戸嶋秀樹（とじまひでき）
- 職種
-
外壁・屋根塗装、住宅リフォーム職人
外壁・屋根塗装、住宅リフォーム職人
- 会社名
- 株式会社アリショウ
- 事業内容
- ・外壁塗装・屋根塗装（一般住宅向け／『ヌルぞう』）
・住宅リフォーム・各種修繕工事（法人中心／『T-style』）
・ハウスクリーニング・清掃事業（『ブライトクリーンサービス』）
・外壁・屋根・外回り全般の総合メンテナンス
- 住所
-
〒739-0401
広島県廿日市市福面2-7-28
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- ホームページ
- https://nuruzou.com/
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