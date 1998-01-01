美術品の販売・買取・査定のプロ
石森画廊
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- 082-544-2750
プロフィール
美術商 ／ 石森善貴プロの一番の強み
大好きな美術品を適正価格にて販売・買取・査定
百貨店美術部にて幅広いジャンルの優れた美術品に惹かれ画廊創業。1,毎日オークション等数社の落札価格を開示し不透明である美術品価格をわかりやすく説明。適正価格での取引(販売・買取・査定)を徹底している。
経歴
1957年11月13日広島生 1970年3月広島市立大芝小学校卒業 1976年3月修道高校卒業 1981年3月早稲田大学社会科学部卒業 1981年4月天満屋広島店入社 1998年早期退職優遇制度により退社 1998年11月石森画廊開廊 2014年5月並木通り移転
実績
平成10年(1998年)より創業22年並木通りに面した明るい常設ギャラリーで物故作品から現代人気作家の作品、版画や陶芸品、ガレ・ドーム等展示。販売・買取・査定
銀行・会計士・税理士・個人の方の依頼により多数(相続)査定、買取実績あり。
DATA
- 氏名
- 石森善貴（いしもりよしき）
- 会社名
- 石森画廊
- 事業内容
- 美術品の販売・買取・(相続)査定
- 専門分野
- 絵画・版画・掛軸・陶芸・西洋骨董・刀他 美術品全般
- 特徴
- 公開オークションを基に適正価格を提示
- 職種
- 美術商
- 資格
- 古物許可証弟73101980042号 平成10年10月5日広島県公安委員会
- 住所
-
〒730-0029
広島県 広島市中区三川町3-14 PALビル1階
- 電話
-
082-544-2750
- 営業時間
- AM10:00～PM7:00
- 定休日
- 祝日・月曜日(お盆休み(夏期休暇)・お正月休み(冬期休暇)
- ホームページ
- http://ishimori-garou.jp
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