英語を「暗記教科」から「理解教科」に変える独自メソッド
暗記に異を唱える元・数学講師が教鞭を執る英語指導塾。東大合格者も多数輩出し、理系思考で英語の仕組みを解明、言語化したメソッドで、一度理解すれば揺るがない英語の『本質』を伝えます。
マイベストプロ・インタビュー
英語は暗記教科ではない！理系思考で『英語の本質』を論理的に解き明かす！
暗記力に頼らない英語指導で英語をロジカルに解き明かすプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
実用英語技能検定1級
事業者情報
- 氏名
- 隅広幸利（すみひろゆきとし）
- 職種
-
英語指導塾代表講師
- 教室名
- English School ELL
- 事業内容
- 中学生～高校生／大人向けの英語指導（対面・オンライン）
高校受験、大学受験、資格試験対策 他
- 住所
-
〒737-0046
広島県呉市中通1丁目2-29研光ビル502
- 営業時間
- 火～土 14:00～21:30
- ホームページ
- https://englishschool-ell.com/
