英語を「暗記教科」から「理解教科」に変える独自メソッド

暗記に異を唱える元・数学講師が教鞭を執る英語指導塾。東大合格者も多数輩出し、理系思考で英語の仕組みを解明、言語化したメソッドで、一度理解すれば揺るがない英語の『本質』を伝えます。

マイベストプロ・インタビュー

英語は暗記教科ではない！理系思考で『英語の本質』を論理的に解き明かす！

暗記力に頼らない英語指導で英語をロジカルに解き明かすプロ

マイベストプロ広島による取材記事

資格

実用英語技能検定1級

事業者情報

氏名
隅広幸利（すみひろゆきとし）
職種
英語指導塾代表講師
英語指導塾代表講師
教室名
English School ELL
事業内容
中学生～高校生／大人向けの英語指導（対面・オンライン）
高校受験、大学受験、資格試験対策　他
住所
〒737-0046
広島県呉市中通1丁目2-29研光ビル502
地図を見る
営業時間
火～土　14:00～21:30
ホームページ
https://englishschool-ell.com/

プロのインタビューを読む

暗記力に頼らない英語指導で英語をロジカルに解き明かすプロ

