さまざまな不動産を迅速に買い取る対応力が強み
「買えない不動産はない」をモットーに、さまざまな物件の買い取りに挑戦。迅速に買い取り価格を提示し、短期間で売却したい顧客のニーズに対応します。丁寧なヒアリングで一人一人に合った売却の仕方をアドバイス。
マイベストプロ・インタビュー
マンション、戸建て、ビルなど、さまざまな不動産を買い取り お客さまの要望に応える
多様な売却ニーズに応える不動産買い取りのプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
事業者情報
- 氏名
- 辻村修（つじむらおさむ）
- 職種
-
不動産業
不動産業
- 会社名
- 株式会社アランビック
- 事業内容
- 複合ビル「アーバンビューグランドタワー」の店舗管理運営
フィットネスクラブ、地下駐車場運営
中古不動産の買い取り事業
不動産再生、販売事業
不動産賃貸事業
住宅事業
- 住所
-
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4番1号 アーバンビューグランドタワー9階
- 営業時間
- 9:30～18:30
- ホームページ
- https://www.alambic.jp/
プロのインタビューを読む
多様な売却ニーズに応える不動産買い取りのプロ