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さまざまな不動産を迅速に買い取る対応力が強み

「買えない不動産はない」をモットーに、さまざまな物件の買い取りに挑戦。迅速に買い取り価格を提示し、短期間で売却したい顧客のニーズに対応します。丁寧なヒアリングで一人一人に合った売却の仕方をアドバイス。

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マイベストプロ広島による取材記事

資格

宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター

事業者情報

氏名
辻村修（つじむらおさむ）
職種
不動産業
不動産業
会社名
株式会社アランビック
事業内容
複合ビル「アーバンビューグランドタワー」の店舗管理運営
フィットネスクラブ、地下駐車場運営
中古不動産の買い取り事業
不動産再生、販売事業
不動産賃貸事業
住宅事業
住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4番1号　アーバンビューグランドタワー9階
地図を見る
営業時間
9:30～18:30
ホームページ
https://www.alambic.jp/

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