不動産業、行政書士 ／ 岸明生プロの一番の強み

SENSE(不動産業)と行政書士の不動産業務に特化

不動産売買に特化したSENSE(不動産)にて売買・査定・提案まで、土地活用に特化した行政書士として法定調査・各種申請から相続・遺言書作成のサポートや、農地転用・開発許可申請で豊富な経験知を発揮。