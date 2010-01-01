不動産売買から相続や農地転用・開発許可に強い土地活用のプロ
SENSE(不動産)・行政書士岸明生事務所
プロフィール
不動産業、行政書士 ／ 岸明生プロの一番の強み
SENSE(不動産業)と行政書士の不動産業務に特化
不動産売買に特化したSENSE(不動産)にて売買・査定・提案まで、土地活用に特化した行政書士として法定調査・各種申請から相続・遺言書作成のサポートや、農地転用・開発許可申請で豊富な経験知を発揮。
経歴
2010年 「SENSE(不動産)・行政書士岸明生事務所」開業
DATA
- 氏名
- 岸明生（きしあきお）
- 会社名
- SENSE(不動産)・行政書士岸明生事務所
- 事業内容
-
■不動産業務：不動産売買、査定、提案
■行政書士業務：農地転用・開発許可、相続（不動産相続、遺言書作成の支援）
- 職種
-
不動産業
行政書士
- 資格
-
行政書士
宅地建物取引士
- 住所
-
〒370-0346
群馬県 太田市新田上田中町1070
- 電話
-
0276-56-9390
- 営業時間
- 9:00～12:00 13:00～19:00
- 定休日
- 日曜、祝日
- ホームページ
- https://sense-gyosei.com
岸明生プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
SENSE(不動産)・行政書士岸明生事務所
担当岸明生（きしあきお）