子ども向け訪問看護という新サービスで、不登校に悩む家庭を支援

子どもの福祉・医療に実績のある地元企業が、顧客の声に応えて始めた新しいサービス。子どもに特化した訪問看護により、不登校や子育てで悩む親子に寄り添い、問題を解決。自己負担0円の医療費助成制度にも適応。