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石原勇人

訪問看護

株式会社iSC

石原勇人プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

子ども向け訪問看護という新サービスで、不登校に悩む家庭を支援

子どもの福祉・医療に実績のある地元企業が、顧客の声に応えて始めた新しいサービス。子どもに特化した訪問看護により、不登校や子育てで悩む親子に寄り添い、問題を解決。自己負担0円の医療費助成制度にも適応。

マイベストプロ・インタビュー

福祉と医療の力で子どもと家庭の笑顔を守り、誰もが生きやすい地域づくりに貢献

子育てや不登校に悩む家庭を支援する子ども向け訪問看護のプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

事業者情報

氏名
石原勇人（いしはらはやと）
職種
訪問看護
訪問看護
会社名
株式会社iSC
事業内容
■子ども向け訪問看護事業
■障がい児福祉事業・障がい者福祉事業
■コンサルタント事業
住所
〒373-0063
群馬県太田市鳥山下町646-1クレセントハウス302
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営業時間
8：30〜17：30（時間外応相談）
定休日
土・日
ホームページ
https://pokapoka-houkan.studio.site/

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