子ども向け訪問看護という新サービスで、不登校に悩む家庭を支援
子どもの福祉・医療に実績のある地元企業が、顧客の声に応えて始めた新しいサービス。子どもに特化した訪問看護により、不登校や子育てで悩む親子に寄り添い、問題を解決。自己負担0円の医療費助成制度にも適応。
マイベストプロ・インタビュー
福祉と医療の力で子どもと家庭の笑顔を守り、誰もが生きやすい地域づくりに貢献
子育てや不登校に悩む家庭を支援する子ども向け訪問看護のプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 石原勇人（いしはらはやと）
- 職種
-
訪問看護
訪問看護
- 会社名
- 株式会社iSC
- 事業内容
- ■子ども向け訪問看護事業
■障がい児福祉事業・障がい者福祉事業
■コンサルタント事業
- 住所
-
〒373-0063
群馬県太田市鳥山下町646-1クレセントハウス302
- 営業時間
- 8：30〜17：30（時間外応相談）
- 定休日
- 土・日
- ホームページ
- https://pokapoka-houkan.studio.site/
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