相手を信じ、行動を促す対話力で目標達成まで伴走
相手の可能性を信じ、行動を促す対話力で目標達成をサポート。コーチングを学び活用したい人のために銀座コーチングスクールも運営。学習・ビジネス・人生のあらゆる場面で人の成長を支えます
マイベストプロ・インタビュー
相手に気付きを与え、思考を整理するコーチングでビジネスや受験をサポート
クライアントの思考を整理し、目標達成へと導くコーチングのプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
資格
GCS認定プロフェッショナルコーチ
グローバル・リーダーズ・アカデミー認定コーチ
事業者情報
- 氏名
- 藤田文枝（ふじたふみえ）
- 職種
-
コーチング
コーチング
- 会社名
- 株式会社PLATZ（プラッツ）
- 事業内容
- 高校・大学受験専門 個人指導塾PLATZ（プラッツ）の運営
総合型・学校推薦型選抜専門塾PLATZ（プラッツ）
銀座コーチングスクール群馬校の運営
- 住所
-
〒373-0817
群馬県太田市飯塚町1417-1
- 営業時間
- 13:00-22:00
- ホームページ
- https://www.c-sagaseru.com/fuminn1123coach
プロのインタビューを読む
クライアントの思考を整理し、目標達成へと導くコーチングのプロ