藤田文枝プロ

藤田文枝

コーチング

藤田文枝

コーチング

株式会社PLATZ（プラッツ）

藤田文枝プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

相手を信じ、行動を促す対話力で目標達成まで伴走

相手の可能性を信じ、行動を促す対話力で目標達成をサポート。コーチングを学び活用したい人のために銀座コーチングスクールも運営。学習・ビジネス・人生のあらゆる場面で人の成長を支えます

相手に気付きを与え、思考を整理するコーチングでビジネスや受験をサポート

クライアントの思考を整理し、目標達成へと導くコーチングのプロ

資格

GCS認定プロフェッショナルコーチ
グローバル・リーダーズ・アカデミー認定コーチ

事業者情報

氏名
藤田文枝（ふじたふみえ）
職種
コーチング
コーチング
会社名
株式会社PLATZ（プラッツ）
事業内容
高校・大学受験専門　個人指導塾PLATZ（プラッツ）の運営
総合型・学校推薦型選抜専門塾PLATZ（プラッツ）
銀座コーチングスクール群馬校の運営
住所
〒373-0817
群馬県太田市飯塚町1417-1
営業時間
13:00-22:00
ホームページ
https://www.c-sagaseru.com/fuminn1123coach

クライアントの思考を整理し、目標達成へと導くコーチングのプロ

