中西寛プロ

中西寛

ファイナンシャル・プランナー

マイベストプロ・
インタビュー
中西寛プロ
中西寛

ファイナンシャル・プランナー

プラン総合保険・行政書士事務所

保険コンサルティングと行政書士業務により包括的な支援を提供

保険代理店と行政書士事務所を併設し、リスクの可視化から始める保険コンサルティングから相続・遺言の相談までサポート。企業向けでは、外国人雇用に関わる手続きや農業法人、一般法人等の設立実績もあります。

保険と行政書士業務の2本柱で、人生と事業の「これから」を支える

保険と行政書士業務を通して課題解決を導くプロ

資格

二級ファイナンシャル・プランニング技能士
損害保険大学課程コンサルティングコース試験合格

事業者情報

氏名
中西寛（なかにしひろし）
職種
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
会社名
プラン総合保険・行政書士事務所
事業内容
◇損害保険業務：火災、自動車、傷害、賠償、業務賠償、業務災害　ほか
◇生命保険業務：医療、ガン、終身、定期、収入保障、認知、変額　ほか
◇行政書士業務：相続・遺産分割・遺言・遺言執行、各種法人・農業法人設立・農地法関係、在留資格・外国人関係書類各種、行政機関等許認可、公正証書各種、成年後見人
住所
〒379-2122
群馬県前橋市駒形町1165-3
営業時間
9:00～18:00、行政書士事務所は17:00まで
ホームページ
保険事業部　https://plan-hoken.jp
行政書士事業部　https://plan-gyosei.com

保険と行政書士業務を通して課題解決を導くプロ

