中西寛
ファイナンシャル・プランナー
プラン総合保険・行政書士事務所
保険コンサルティングと行政書士業務により包括的な支援を提供
保険代理店と行政書士事務所を併設し、リスクの可視化から始める保険コンサルティングから相続・遺言の相談までサポート。企業向けでは、外国人雇用に関わる手続きや農業法人、一般法人等の設立実績もあります。
保険と行政書士業務の2本柱で、人生と事業の「これから」を支える
保険と行政書士業務を通して課題解決を導くプロ
資格
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
損害保険大学課程コンサルティングコース試験合格
事業者情報
- 氏名
- 中西寛（なかにしひろし）
- 職種
- 会社名
- プラン総合保険・行政書士事務所
- 事業内容
- ◇損害保険業務：火災、自動車、傷害、賠償、業務賠償、業務災害 ほか
◇生命保険業務：医療、ガン、終身、定期、収入保障、認知、変額 ほか
◇行政書士業務：相続・遺産分割・遺言・遺言執行、各種法人・農業法人設立・農地法関係、在留資格・外国人関係書類各種、行政機関等許認可、公正証書各種、成年後見人
- 住所
-
〒379-2122
群馬県前橋市駒形町1165-3
- 営業時間
- 9:00～18:00、行政書士事務所は17:00まで
- ホームページ
- 保険事業部 https://plan-hoken.jp
行政書士事業部 https://plan-gyosei.com
