伝統的な鍼灸術とAKAを用いて、不調の根本から改善を導く

伝統的な鍼灸術を用い、関節運動学に基づく手技で関節包内運動にアプローチする骨格矯正術AKA式骨盤矯正を組み合わせ、体調不調を根本から改善を導きます。