伝統的な鍼灸術とAKAを用いて、不調の根本から改善を導く
伝統的な鍼灸術を用い、関節運動学に基づく手技で関節包内運動にアプローチする骨格矯正術AKA式骨盤矯正を組み合わせ、体調不調を根本から改善を導きます。
マイベストプロ・インタビュー
改善しない体調不良や体の悩みを、伝統的な鍼灸術を用いて対応
伝統的な鍼灸術と整骨整体のプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
経歴
高崎市鍼灸師会副会長
高崎市介護認定審査会審査委員
高崎市市民講座健康増進教室講師
資格
柔道整復師
柔道トレーナー
はり師・きゅう師
介護支援専門員
事業者情報
- 氏名
- 岡田和行（おかだかずゆき）
- 職種
-
柔道整復師・鍼灸師
柔道整復師・鍼灸師
- 屋号
- 岡田鍼灸接骨院
- 事業内容
- はり灸・小児はり
柔道整復・整骨・骨盤矯正
- 住所
-
〒370-0002
群馬県高崎市日高町437-2
- 営業時間
- 月～土曜＝8:30～12:00、月～金曜＝15:00～19:00
- ホームページ
- https://www.okada-sinq.net/
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