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岡田和行プロ

岡田和行

柔道整復師・鍼灸師

岡田和行プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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岡田和行

柔道整復師・鍼灸師

岡田鍼灸接骨院

岡田和行プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

伝統的な鍼灸術とAKAを用いて、不調の根本から改善を導く

伝統的な鍼灸術を用い、関節運動学に基づく手技で関節包内運動にアプローチする骨格矯正術AKA式骨盤矯正を組み合わせ、体調不調を根本から改善を導きます。

マイベストプロ・インタビュー

改善しない体調不良や体の悩みを、伝統的な鍼灸術を用いて対応

伝統的な鍼灸術と整骨整体のプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

経歴

高崎市鍼灸師会副会長
高崎市介護認定審査会審査委員
高崎市市民講座健康増進教室講師

資格

柔道整復師
柔道トレーナー
はり師・きゅう師
介護支援専門員

事業者情報

氏名
岡田和行（おかだかずゆき）
職種
柔道整復師・鍼灸師
柔道整復師・鍼灸師
屋号
岡田鍼灸接骨院
事業内容
はり灸・小児はり
柔道整復・整骨・骨盤矯正
住所
〒370-0002
群馬県高崎市日高町437-2
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営業時間
月～土曜＝8:30～12:00、月～金曜＝15:00～19:00
ホームページ
https://www.okada-sinq.net/

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