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西澤雅典プロ

西澤雅典

理学療法士

西澤雅典プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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西澤雅典

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西澤雅典プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

筋膜整体と姿勢調整プログラムで痛みのない健康的な体へ

筋膜をほぐしてからだ全体のバランスを整え、理想的な姿勢へと導くエクササイズで健康的なからだづくりをサポート。腰痛や肩こりなどで悩んでいる人もご相談ください。出張整体や企業の福利厚生も対応しています。

マイベストプロ・インタビュー

筋膜整体と姿勢調整プログラムで理想的な姿勢へと導き、長年の痛みも緩和

理想的な姿勢に導き痛みにアプローチするプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

資格

理学療法士
ERGON® IASTM technique provider
DGMSM-Japan 認定マニュアルセラピスト
RYT200 ヨガインストラクター
AEAJ アロマテラピー1級
第一種衛生管理者
健康経営アドバイザー
整体セラピースクール Bonheur 認定講師

事業者情報

氏名
西澤雅典（にしざわまさのり）
職種
理学療法士
理学療法士
会社名
mobi
事業内容
筋膜整体
姿勢調整
パーソナルエクササイズ
パーソナルトレーニング
住所
〒371-0803
群馬県前橋市天川原町1丁目31-2メゾン岩佐1階
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://mobi-bodyhealing.com/

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