筋膜整体と姿勢調整プログラムで痛みのない健康的な体へ
筋膜をほぐしてからだ全体のバランスを整え、理想的な姿勢へと導くエクササイズで健康的なからだづくりをサポート。腰痛や肩こりなどで悩んでいる人もご相談ください。出張整体や企業の福利厚生も対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
筋膜整体と姿勢調整プログラムで理想的な姿勢へと導き、長年の痛みも緩和
理想的な姿勢に導き痛みにアプローチするプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
資格
理学療法士
ERGON® IASTM technique provider
DGMSM-Japan 認定マニュアルセラピスト
RYT200 ヨガインストラクター
AEAJ アロマテラピー1級
第一種衛生管理者
健康経営アドバイザー
整体セラピースクール Bonheur 認定講師
事業者情報
- 氏名
- 西澤雅典（にしざわまさのり）
- 職種
-
理学療法士
理学療法士
- 会社名
- mobi
- 事業内容
- 筋膜整体
姿勢調整
パーソナルエクササイズ
パーソナルトレーニング
- 住所
-
〒371-0803
群馬県前橋市天川原町1丁目31-2メゾン岩佐1階
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://mobi-bodyhealing.com/
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