柳原浩

ヘアサロン（着付け）

かみ処　髪技

柳原浩プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

髪の芯にアプローチし、負担の少ないケアで健やかな美しさへ導く

「人を喜ばせたい」という思いを胸に、髪の悩みに寄り添う美容サロン。髪の芯にアプローチする技術で、負担をかけず健康的で美しい髪へ。多くの女性が髪の変化を実感し、艶やかな輝きを育んでいます。

マイベストプロ・インタビュー

一人一人の悩みや要望に向き合い「なりたいヘアスタイル」をかなえ、自分らしく輝く毎日を

くせ毛やダメージをケアし健康的な髪に導くプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

資格

理容師
管理理容師

事業者情報

氏名
柳原浩（やなぎはらひろし）
職種
ヘアサロン（着付け）
屋号
かみ処　髪技
事業内容
カット・カラー・パーマ
毛髪再生復元
ヘキサジーファクター
セットアップ
ヘッドスパ
着付け　など
住所
〒376-0011
群馬県桐生市相生町2-735-14
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
定休日
毎週月曜日・第一週の月火と第三週の日月連休、1月1日～4日
ホームページ
https://www.kiryu-kamiwaza.com/menu

