髪の芯にアプローチし、負担の少ないケアで健やかな美しさへ導く
「人を喜ばせたい」という思いを胸に、髪の悩みに寄り添う美容サロン。髪の芯にアプローチする技術で、負担をかけず健康的で美しい髪へ。多くの女性が髪の変化を実感し、艶やかな輝きを育んでいます。
一人一人の悩みや要望に向き合い「なりたいヘアスタイル」をかなえ、自分らしく輝く毎日を
くせ毛やダメージをケアし健康的な髪に導くプロ
資格
理容師
管理理容師
事業者情報
- 氏名
- 柳原浩（やなぎはらひろし）
- 職種
-
ヘアサロン（着付け）
ヘアサロン（着付け）
- 屋号
- かみ処 髪技
- 事業内容
- カット・カラー・パーマ
毛髪再生復元
ヘキサジーファクター
セットアップ
ヘッドスパ
着付け など
- 住所
-
〒376-0011
群馬県桐生市相生町2-735-14
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 毎週月曜日・第一週の月火と第三週の日月連休、1月1日～4日
- ホームページ
- https://www.kiryu-kamiwaza.com/menu
