現場作業や入札の経験を生かした実践的な伴走支援

建設会社を営む家に生まれ、自らも現場作業や入札を経験した“業界特化型”の行政書士。建設業許可の取得から経営事項審査の対策、建設キャリアアップシステムの運用まで、経営者目線で支援できるのが強み。

建設現場で汗を流した経験も。顧客が公共工事を受注し、より高みを目指せるようサポート

行政書士の知見で公共工事の入札や経審の得点アップを支えるプロ

資格

行政書士
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
2級建設業経理士
1級土木施工管理技士補
2級建築施工管理技士補

事業者情報

氏名
坂本尚生（さかもとたかなり）
職種
行政書士
行政書士
会社名
ハル行政書士・FP事務所
事業内容
【行政手続き】
・建設業許可
・建設キャリアアップシステム（CCUS）導入
・経営事項審査、入札参加申請
・公共工事およびCCUSに関する運営支援
・産業廃棄物収集運搬許可
・その他建設関連の許認可
【経営サポート】
・経営および人材採用に関する事業運営サポート
・補助金の申請サポート
・事業承継やM＆Aサポート
・各種セミナー開催
【ライフサポート】
・ライフプランニング
・不動産などの資産運用に関するご相談
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町397-2　SRCビル203
営業時間
8:00〜17:00（土日祝も対応可）
※17:00以降のお問い合わせも承ります。現場終わりにお気軽にご連絡ください
ホームページ
https://harulegal.net/

行政書士の知見で公共工事の入札や経審の得点アップを支えるプロ

