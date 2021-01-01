お金との向き合い方を伝え、よりよい人生へと導くプロ
土屋宜義（つちやのぶよし） ／ ファイナンシャル・プランナー
FP-office27
プロフィール
ファイナンシャル・プランナー ／ 土屋宜義プロの一番の強み
傾聴を心掛け、一人一人の価値観に寄り添ったアドバイスを提供
金融機関や保険会社に所属しない独立系FP。お金に関する制度や情報を分かりやすく伝えます。商品販売は一切行わず、相談者の価値観に沿ったライフプランの作成を通して、アドバイスと実行支援を行います。
経歴
自販機総合オペレーター会社に在職中の2021年、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。人生設計には金融知識とマネーリテラシーが不可欠であることを実感する。投資詐欺に遭った少女を取り上げたテレビのドキュメンタリーを見たことや、知人がお金に関するトラブルに遭ったことなどをきっかけに、資格を生かして人々に正しい金融知識を伝えていきたいと思い始める。2023年に同社を退職後、ファイナンシャル・プランナーとして、「FP-office27」を設立。
DATA
- 氏名
- 土屋宜義（つちやのぶよし）
- 会社名
- FP-office27
- 事業内容
-
・お金に関する相談へのアドバイスと提案、それに伴うライフプランなどの各種書類作成および実行支援
・講演、セミナー
・顧問契約
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 資格
-
AFP
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日商簿記検定2級
ビジネス会計検定3級
ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス法務リーダー
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）Excel、PowerPoint、Access
フォークリフト運転技能講習修了
労働安全衛生法による免許 第一種衛生管理者
- 住所
-
〒370-0421
群馬県 太田市粕川町66-9
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 土曜・日曜 ※ご連絡いただければ対応します
- ホームページ
- https://fpoffice27.com/