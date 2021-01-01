プロフィール

傾聴を心掛け、一人一人の価値観に寄り添ったアドバイスを提供

経歴

自販機総合オペレーター会社に在職中の2021年、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。人生設計には金融知識とマネーリテラシーが不可欠であることを実感する。投資詐欺に遭った少女を取り上げたテレビのドキュメンタリーを見たことや、知人がお金に関するトラブルに遭ったことなどをきっかけに、資格を生かして人々に正しい金融知識を伝えていきたいと思い始める。2023年に同社を退職後、ファイナンシャル・プランナーとして、「FP-office27」を設立。

