足・靴環境・全身の健康を一体で考え、足寿命を守る
本場ドイツで技術を学びドイツ整形外科靴マイスター（国家資格）とも連携。フットケアサロン・子ども足靴専門店・フットヘルパースクール・足育講座・インソール制作を通じて足寿命を守り、健康寿命を支えます。
マイベストプロ・インタビュー
健康寿命を延ばすには足の健康づくりから。0歳から生涯にわたり元気に歩く足を育てるケアを提供
足寿命を守るドイツ式フットケア＆靴教育のプロ
事業者情報
- 氏名
- 栗田瑞恵（くりたみずえ）
- 職種
-
フット・巻き爪ケアセラピスト／講師
- 会社名
- 合同会社パトゥサ
- 事業内容
- ドイツ式フットケア／巻き爪補正サロン
フットヘルパー養成スクール
子どもインポート靴販売
足の健康・靴環境に関する講演講座開催
- 住所
-
〒504-0959
岐阜県各務原市那加西浦町1-108-1
- 営業時間
-
ドイツ式フットケア&巻き爪専門店 椿・子どもの足と靴の専門店フラミンゴフット
9:00～18:00（完全予約制）／不定休（日曜は月2回）
- ホームページ
- https://flamingofoot.wixsite.com/tsubaki
