臨機応変な対応力とスピード感ある測定が強み
三次元測定機などの精密寸法測定機器を使った測定や自動測定プログラムの作成を受託。新製品、新しい製造ラインにも臨機応変に対応します。製造業での勤務経験から短納期を実現し、依頼者の利益確保に貢献します。
マイベストプロ・インタビュー
専門性や工数を要する測定業務を引き受け、ものづくり企業の成長を支援
品質管理の工数不足を補う計測のプロ
マイベストプロ岐阜による取材記事
資格
一般社団法人日本品質管理学会認定 品質技術者
二級機械検査技能士（機械検査作業）
一般財団法人日本規格協会 品質管理検定2級
事業者情報
- 氏名
- 佐々木偉全（ささきたけはる）
- 職種
-
受託寸法測定
受託寸法測定
- 会社名
- 株式会社TS測定
- 事業内容
- 精密寸法測定
自動測定プログラム作製
3Dスキャニング・3Dマッピング
データ作成・データ解析
製品固定治具設計・製作
リバースエンジニアリング
- 住所
-
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野1251-23
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.ts-sokutei.com/
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