分かりやすい説明と一貫対応による水回りサポート
水漏れ修理や排水詰まり、水栓交換、漏水調査、水回りリフォームまで幅広く対応。有資格者の自らが現地調査・見積もりから施工まで一貫して担い、原因や工事内容を分かりやすく説明し、納得できる施工につなげます。
マイベストプロ・インタビュー
水回りの不安に寄り添い、安心と笑顔を届ける「町の水道屋さん」として地域に根差して活動
水回りの修理・リフォームで暮らしを支える水道設備のプロ
マイベストプロ岐阜による取材記事
資格
1級管工事施工管理技士補
1級土木施工管理技士補
2級管工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
二級技能検定合格 配管（建築配管作業）
下水道排水設備工事責任技術者
給水装置工事主任技術者
空気調和・衛生工学会 設備士
事業者情報
- 氏名
- 佐野卓紀（さのたかのり）
- 職種
-
管工事業
管工事業
- 会社名
- 佐野水道設備
- 事業内容
- 漏水・水回りの不具合修理
水回りのリフォーム
- 住所
-
〒509-0105
岐阜県各務原市各務山の前町3-112-1
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://www.sano-suidou-setsubi.com/
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