90年以上、4代にわたって続く屋根瓦工事のプロ
梶浦瓦工業
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プロフィール
屋根瓦工事 ／ 梶浦良平プロの一番の強み
不具合を早期発見する無料診断と顧客ファーストの施工が強み
無料診断により、雨漏りする前に屋根の不具合を発見。工事の見積もりも無料で行います。資材をメーカーから直接仕入れ、車両などを自社所有することで工事費を抑え、顧客に還元しています。
DATA
- 氏名
- 梶浦良平（かじうらりょうへい）
- 会社名
- 梶浦瓦工業
- 事業内容
-
屋根瓦工事
屋根板金工事
雨樋工事
ソーラーパネル工事
各種リフォーム
外壁塗装
- 職種
- 屋根瓦工事
- 資格
-
産業廃棄物処理業許可（収集・運搬）
ケイミューROOGA施工管理者
- 住所
-
〒502-0005
岐阜県 岐阜市岩崎643-6
- 電話
-
058-374-2072
- 営業時間
- 8:00～18:00
- 定休日
- 日曜、年末年始
- ホームページ
- https://kajiura-kawara.com/
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担当梶浦良平（かじうらりょうへい）