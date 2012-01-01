ITやロボットを駆使した課題解決型システム開発のプロ
合同会社4D Pocket
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プロフィール
システム開発者 ／ 石郷祐介プロの一番の強み
広範な知識とITスキルを土台に課題を解決するシステムを開発する
WEBやアプリ、ハードウェア、サーバー、ロボットなど、幅広いIT技術と専門知識を土台に、コンサルティングとシステム開発を同時に実現。研究開発を通して企業の抱える課題にゼロから解決策を提案して形にする。
経歴
2011〜2012年 岐阜県生活技術研究所 研究開発推進専門員
2012〜2018年 情報科学芸術大学院大学（IAMAS） メディア表現研究科
2015〜2017年 公益財団法人ソフトピアジャパン
2017〜2021年 日本総合ビジネス専門学校 講師
2017年〜 合同会社4D Pocket 代表
2021年〜 一般社団法人HOPTER TECH SCHOOL 共同代表
2022年〜 名古屋文理大学および名古屋造形大学 非常勤講師
【所属学会】
ヒューマンインターフェース学会（2012年〜）
人工知能学会（2013年〜）
日本教育工学会（2018年〜）
DATA
- 氏名
- 石郷祐介（いしごうゆうすけ）
- 会社名
- 合同会社4D Pocket
- 事業内容
- システム開発
- 取扱分野
- Webサイト制作、Webアプリ開発、サーバ構築、データベース構築、モバイルアプリ開発（iOS/Android）、IoTデバイス開発、技術コンサルティング、社員研修（DX人材育成）
- 職種
- システム開発者、プログラマー、システムエンジニア
- 住所
-
〒503-0807
岐阜県 大垣市今宿6丁目52-16 ドリーム・コア316
- 営業時間
- 11:00〜16:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://4dpocket.co.jp/
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