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石郷祐介

ITやロボットを駆使した課題解決型システム開発のプロ

石郷祐介（いしごうゆうすけ） ／ システム開発者

合同会社4D Pocket

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080-6908-8656

プロフィール

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システム開発者 ／ 石郷祐介プロの一番の強み

広範な知識とITスキルを土台に課題を解決するシステムを開発する

WEBやアプリ、ハードウェア、サーバー、ロボットなど、幅広いIT技術と専門知識を土台に、コンサルティングとシステム開発を同時に実現。研究開発を通して企業の抱える課題にゼロから解決策を提案して形にする。

経歴

2011〜2012年　岐阜県生活技術研究所 研究開発推進専門員
2012〜2018年　情報科学芸術大学院大学（IAMAS） メディア表現研究科
2015〜2017年　公益財団法人ソフトピアジャパン
2017〜2021年　日本総合ビジネス専門学校 講師
2017年〜　　　合同会社4D Pocket 代表
2021年〜　　　一般社団法人HOPTER TECH SCHOOL 共同代表
2022年〜　　　名古屋文理大学および名古屋造形大学 非常勤講師

【所属学会】
ヒューマンインターフェース学会（2012年〜）
人工知能学会（2013年〜）
日本教育工学会（2018年〜）

DATA

氏名
石郷祐介（いしごうゆうすけ）
会社名
合同会社4D Pocket
事業内容
システム開発
取扱分野
Webサイト制作、Webアプリ開発、サーバ構築、データベース構築、モバイルアプリ開発（iOS/Android）、IoTデバイス開発、技術コンサルティング、社員研修（DX人材育成）
職種
システム開発者、プログラマー、システムエンジニア
住所
〒503-0807
岐阜県 大垣市今宿6丁目52-16 ドリーム・コア316
電話
080-6908-8656
営業時間
11:00〜16:00
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://4dpocket.co.jp/
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