この道30年。製材から伐採まで一貫する対応力
森林管理から手掛け、建築資材から家具材、クラフト材まで木材を幅広くオーダーメード。DIY用スペースを完備し、暮らしの木材活用も提案。大径木製材、特殊伐採や伐採木の回収にも対応します。
マイベストプロ・インタビュー
木のことなら何でも相談できる「材木屋」として、要望に合わせて資材をオーダーメード
木材加工と伐採に対応する製材のプロ
マイベストプロ福島による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 小室和久（こむろかつひさ）
- 職種
-
木材のカット・加工・販売
木材のカット・加工・販売
- 会社名
- 材木屋大和合同会社
- 事業内容
- 木材のカット・加工・販売（大径木製材、プレカット、建築資材、家具材、クラフト材など）
オーダー家具の製造・販売
木材の伐採（特殊伐採にも対応）
- 住所
-
〒975-0061
福島県南相馬市原町区大木戸字南原26-2
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 土日祝、お盆、年末年始
- ホームページ
- https://zaimoku-yamato.com/
プロのインタビューを読む
木材加工と伐採に対応する製材のプロ