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小室和久

木材のカット・加工・販売

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小室和久

木材のカット・加工・販売

材木屋大和合同会社

小室和久プロは福島放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福島の登録専門家です

この道30年。製材から伐採まで一貫する対応力

森林管理から手掛け、建築資材から家具材、クラフト材まで木材を幅広くオーダーメード。DIY用スペースを完備し、暮らしの木材活用も提案。大径木製材、特殊伐採や伐採木の回収にも対応します。

マイベストプロ・インタビュー

木のことなら何でも相談できる「材木屋」として、要望に合わせて資材をオーダーメード

木材加工と伐採に対応する製材のプロ

マイベストプロ福島による取材記事

事業者情報

氏名
小室和久（こむろかつひさ）
職種
木材のカット・加工・販売
木材のカット・加工・販売
会社名
材木屋大和合同会社
事業内容
木材のカット・加工・販売（大径木製材、プレカット、建築資材、家具材、クラフト材など）
オーダー家具の製造・販売
木材の伐採（特殊伐採にも対応）
住所
〒975-0061
福島県南相馬市原町区大木戸字南原26-2
地図を見る
営業時間
8:00～17:00
定休日
土日祝、お盆、年末年始
ホームページ
https://zaimoku-yamato.com/

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