「楽しい」を原動力に、子どもと家族の笑顔を育む
「楽しい」こそ困難を乗り越えるためのエネルギー。自然体験活動を通じて、子どもたちが自分なりの「楽しい」を見つけて行動する力を育むとともに、ペンション事業で家族が心から癒やされる【何もしない休日】を提案
自分にとって「楽しい」を選ぶ勇気を持ち、困難をも乗り越えるエネルギーを育む
自然と学びの体験で、子どもの成長と家族の癒やしを支えるプロ
事業者情報
- 氏名
- 蓮沼周平（はすぬましゅうへい）
- 職種
-
野外教育インストラクター／宿泊施設運営
- 会社名
- 合同会社ストローハット
- 事業内容
- 子どもの野外教育・自然体験活動の企画運営／宿泊事業（家族向け宿泊施設「歩野慕野」運営）
- 住所
-
〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字甚九郎沢山1097-109
- 営業時間
-
- ホームページ
- https://www.strawhat.jp/
