「楽しい」を原動力に、子どもと家族の笑顔を育む

「楽しい」こそ困難を乗り越えるためのエネルギー。自然体験活動を通じて、子どもたちが自分なりの「楽しい」を見つけて行動する力を育むとともに、ペンション事業で家族が心から癒やされる【何もしない休日】を提案