地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

蓮沼周平プロ

蓮沼周平

野外教育インストラクター／宿泊施設運営

蓮沼周平プロは福島放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
福島放送
蓮沼周平プロ
専門家

Mybestpro Members

蓮沼周平

野外教育インストラクター／宿泊施設運営

合同会社ストローハット

蓮沼周平プロは福島放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福島の登録専門家です

「楽しい」を原動力に、子どもと家族の笑顔を育む

「楽しい」こそ困難を乗り越えるためのエネルギー。自然体験活動を通じて、子どもたちが自分なりの「楽しい」を見つけて行動する力を育むとともに、ペンション事業で家族が心から癒やされる【何もしない休日】を提案

マイベストプロ・インタビュー

自分にとって「楽しい」を選ぶ勇気を持ち、困難をも乗り越えるエネルギーを育む

自然と学びの体験で、子どもの成長と家族の癒やしを支えるプロ

マイベストプロ福島による取材記事

事業者情報

氏名
蓮沼周平（はすぬましゅうへい）
職種
野外教育インストラクター／宿泊施設運営
野外教育インストラクター／宿泊施設運営
会社名
合同会社ストローハット
事業内容
子どもの野外教育・自然体験活動の企画運営／宿泊事業（家族向け宿泊施設「歩野慕野」運営）
住所
〒969-2701
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字甚九郎沢山1097-109
地図を見る
営業時間
　
ホームページ
https://www.strawhat.jp/

プロのインタビューを読む

自然と学びの体験で、子どもの成長と家族の癒やしを支えるプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福島
  3. 福島の出産・子育て・教育
  4. 福島の子育て・育児
  5. 蓮沼周平

蓮沼周平プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼