将来まで見据えて向き合う相談対応力
地域に根ざした不動産会社として、売買や賃貸の成立だけを目的とせず、相談者や家族の将来まで見据えた判断を重視。必要に応じて専門家とも連携、結論を急がず選択肢を整理して、納得できる決断に伴走します
マイベストプロ・インタビュー
地域の暮らしと向き合い続けて40年、相談から始まる不動産会社
地域の暮らしと決断に伴走する不動産のプロ
マイベストプロ福島による取材記事
資格
賃貸不動産経営管理士
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 川村憲司（かわむらけんじ）
- 職種
-
不動産コンサルタント／不動産管理
不動産コンサルタント／不動産管理
- 会社名
- 西武エステートシステム株式会社
- 事業内容
- 不動産の売買仲介（相続物件・空き家・土地・建物）
空き家・空き地の管理および利活用コンサルティング
賃貸物件の管理（アパート・月極駐車場）
不動産に関する企画・相談（商業施設等を含む）
- 住所
-
〒963-8025
福島県郡山市桑野2-3-14 第二桑野エステート101
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 日曜・祝日（1～4月は営業）
- ホームページ
- https://www.koriyamachintai.com/
プロのインタビューを読む
地域の暮らしと決断に伴走する不動産のプロ