川村憲司プロ

川村憲司

不動産コンサルタント／不動産管理

川村憲司

不動産コンサルタント／不動産管理

西武エステートシステム株式会社

川村憲司プロは福島放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福島の登録専門家です

将来まで見据えて向き合う相談対応力

地域に根ざした不動産会社として、売買や賃貸の成立だけを目的とせず、相談者や家族の将来まで見据えた判断を重視。必要に応じて専門家とも連携、結論を急がず選択肢を整理して、納得できる決断に伴走します

地域の暮らしと向き合い続けて40年、相談から始まる不動産会社

地域の暮らしと決断に伴走する不動産のプロ

資格

賃貸不動産経営管理士
宅地建物取引士

事業者情報

氏名
川村憲司（かわむらけんじ）
職種
不動産コンサルタント／不動産管理
会社名
西武エステートシステム株式会社
事業内容
不動産の売買仲介（相続物件・空き家・土地・建物）
空き家・空き地の管理および利活用コンサルティング
賃貸物件の管理（アパート・月極駐車場）
不動産に関する企画・相談（商業施設等を含む）
住所
〒963-8025
福島県郡山市桑野2-3-14　第二桑野エステート101
営業時間
9:00～18:00　
定休日
日曜・祝日（1～4月は営業）
地域の暮らしと決断に伴走する不動産のプロ

