本田巌プロ

本田巌

行政書士

本田巌

行政書士

本田巌行政書士事務所

運輸支局への書類提出も引き受けるワンストップ自動車登録代行

自動車登録において福島運輸支局への申請や警察署での車庫証明申請、ナンバープレートの封印まで一括代行。また、遺産相続や外国人雇用の相談も広く受け付ける。42年にわたり警察官を務めた法知識も強み

自動車登録から相続・外国人雇用まで幅広く対応。郡山の暮らしに寄り添う法務サポート

郡山の自動車登録、相続、外国人雇用を支えるプロ

資格

行政書士

事業者情報

氏名
本田巌（ほんだいわお）
職種
行政書士
行政書士
会社名
本田巌行政書士事務所
事業内容
自動車登録関係業務
　車庫証明、変更登録、移転登録、ナンバープレートの出張封印、特定記録等事務代行者
外国人労働者申請取次業務
　在留資格認定証明書交付申請 在留期間更新許可申請 在留資格変更許可申請
住所
〒963-0113
福島県郡山市安積町牛庭6-78
営業時間
月曜日〜金曜日／9:00〜17:00、土曜日／10:00〜14:00（日曜日・祝日は休業）
郡山の自動車登録、相続、外国人雇用を支えるプロ

