ひめさゆり訪問マッサージ

鈴木裕一プロは福島放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福島の登録専門家です

施術を通じて「本当に求めるもの」を引き出す訪問マッサージ

外出が困難な人に医療訪問マッサージ、はり・きゅう、リハビリを提供。心理学ベースの施術で利用者が求める思いや願いを深掘りし健康寿命延伸の意欲につなげる。毎年12月には地域向けのクリスマスコンサートも開催

心理学を活用したアプローチで利用者の「良くなりたい、生きたい」を引き出す訪問施術

自主性を引き出す訪問マッサージ、はり・きゅう、リハビリのプロ

マイベストプロ福島による取材記事

資格

認定訪問マッサージ師
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
介護予防運動指導員

事業者情報

氏名
鈴木裕一（すずきゆういち）
職種
訪問マッサージ師
会社名
ひめさゆり訪問マッサージ
事業内容
訪問マッサージ
はり・きゅう
温罨（おんあん）法
変形徒手矯正術
介護予防運動
住所
〒963-0105
福島県郡山市安積町長久保1-26-22
受付時間
午前9：00～午後6：00（日祝および指定休業日を除く）
ホームページ
https://www.himesayuri2015.com/

