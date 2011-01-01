プロフィール

経歴

福島県南相馬市生まれ。大学卒業後、大手生命保険会社で資産運用業務等を経験し、2011年に社会保険労務士試験に合格。専門学校での社会保険労務士講座講師、年金事務所勤務などを経て、2013年8月に「浜通り社会保険労務士事務所」を開設。2015年特定社会保険労務士資格を取得。

2020年1月、「浜通り社会保険労務士法人」へ法人化。同月、仙台事務所を新規開設。現在スタッフは7名。事業エリアは福島県全域から宮城県仙台市を中心とし、被災地企業の労務管理支援も精力的に取り組んでいる。

