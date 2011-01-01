明るく働ける職場づくりと労務管理のプロ
浜通り社会保険労務士法人
プロフィール
社会保険労務士 ／ 鈴木慎太郎プロの一番の強み
熱い心で働き方改革に取り組み企業の成長を支援します！
就業規則の見直しや人事制度の構築など労務の相談にトータルで対応し「明るく元気な職場づくり」を支援します。助成金に関しては選定から煩雑な申請手続きまでワンストップで対応できるのも強みです。
経歴
福島県南相馬市生まれ。大学卒業後、大手生命保険会社で資産運用業務等を経験し、2011年に社会保険労務士試験に合格。専門学校での社会保険労務士講座講師、年金事務所勤務などを経て、2013年8月に「浜通り社会保険労務士事務所」を開設。2015年特定社会保険労務士資格を取得。
2020年1月、「浜通り社会保険労務士法人」へ法人化。同月、仙台事務所を新規開設。現在スタッフは7名。事業エリアは福島県全域から宮城県仙台市を中心とし、被災地企業の労務管理支援も精力的に取り組んでいる。
実績
〈セミナー実績〉
・東京海上日動火災保険株式会社様「雇用調整助成金セミナー」
・あぶくま信用金庫様「知っておきたい社会保険・労働保険の基礎」
・南相馬市社会福祉協議会様「ここだけは押さえておきたい 年金制度の仕組み解説セミナー」
など多数
DATA
- 氏名
- 鈴木慎太郎（すずきしんたろう）
- 会社名
- 浜通り社会保険労務士法人
- 事業内容
-
1）労務管理コンサルティング
2）社会保険・労働保険手続き業務
3）給与計算業務
4）経営労務監査業務
5）助成金コンサルティング
6）採用コンサルティング
7）人事評価制度導入コンサルティング
8）労務トラブル解決コンサルティング
〈ラジオ番組出演のお知らせ〉
FMあおぞら「社労士 鈴木慎太郎が行く！」パーソナリティ出演
※放送日はHPで随時公開
- 職種
- 社会保険労務士
- 住所
-
〒975-0031
福島県 南相馬市原町区錦町1丁目131番地
- 電話
-
0244-25-4641
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- https://www.hamadori.biz/
- 【仙台事務所】
-
〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町16番1号 二日町東急ビル4-B
TEL：022-393-6912
- 【FAX】
-
050-3510-9140
※FAX番号は南相馬・仙台両事務所共通です
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浜通り社会保険労務士法人
担当鈴木慎太郎（すずきしんたろう）