設計から施工まで自社一貫で住まいの悩みに対応
注文住宅の建築、水回りのリフォーム、内装・外装工事、大規模改修まで自社で一貫対応。見えない部分まで丁寧に施工し、建材選びにも時間をかけて取り組むことで、「100年以上住める家づくり」を目指します
マイベストプロ・インタビュー
住まいのかかりつけとして、「家族みんなが安心して楽しく暮らせる家づくり」を提案
100年以上住み続けられる家をつくる建築・リフォームのプロ
マイベストプロ福島による取材記事
資格
給水装置工事主任技術者
第二種電気工事士
事業者情報
- 氏名
- 大木英男（おおきひでお）
- 職種
-
建設業・リフォーム業
- 会社名
- 有限会社グッドハウス
- 事業内容
- 注文住宅の建築
水回りリフォーム
内装リフォーム
玄関・廊下リフォーム
外装リフォーム
大規模リフォーム など
- 住所
-
〒970-8024
福島県いわき市平北白土字穂積4-1
- 営業時間
- 8:00〜17:00
- ホームページ
- https://www.goodhouse1994.com/
プロのインタビューを読む
100年以上住み続けられる家をつくる建築・リフォームのプロ