地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

大木英男プロ

大木英男

建設業・リフォーム業

大木英男プロは福島放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
福島放送
大木英男プロ
専門家

Mybestpro Members

大木英男

建設業・リフォーム業

有限会社グッドハウス

大木英男プロは福島放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福島の登録専門家です

設計から施工まで自社一貫で住まいの悩みに対応

注文住宅の建築、水回りのリフォーム、内装・外装工事、大規模改修まで自社で一貫対応。見えない部分まで丁寧に施工し、建材選びにも時間をかけて取り組むことで、「100年以上住める家づくり」を目指します

マイベストプロ・インタビュー

住まいのかかりつけとして、「家族みんなが安心して楽しく暮らせる家づくり」を提案

100年以上住み続けられる家をつくる建築・リフォームのプロ

マイベストプロ福島による取材記事

資格

給水装置工事主任技術者
第二種電気工事士

事業者情報

氏名
大木英男（おおきひでお）
職種
建設業・リフォーム業
建設業・リフォーム業
会社名
有限会社グッドハウス
事業内容
注文住宅の建築
水回りリフォーム
内装リフォーム
玄関・廊下リフォーム
外装リフォーム
大規模リフォーム　など
住所
〒970-8024
福島県いわき市平北白土字穂積4-1
地図を見る
営業時間
8:00〜17:00
ホームページ
https://www.goodhouse1994.com/

プロのインタビューを読む

100年以上住み続けられる家をつくる建築・リフォームのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福島
  3. 福島の住宅・建物
  4. 福島のリフォーム・内装工事
  5. 大木英男

大木英男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼