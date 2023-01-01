地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

枇杷光二プロ

枇杷光二

ガーデンエクステリアプロデューサー

枇杷光二プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
九州朝日放送
枇杷光二プロ
専門家

Mybestpro Members

枇杷光二

ガーデンエクステリアプロデューサー

シャイニーガーデン 株式会社二光

枇杷光二プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

施工技術とデザイン力で、家族で庭を楽しむ暮らしを実現

施工技術とデザイン力を評価され、2023年に「LIXILエクステリアコンテスト」で大賞を受賞。家と庭をつなぐ「もう一つのリビング」づくりを通して、家族の未来や暮らし方まで見据えた提案を行います

マイベストプロ・インタビュー

室内と庭をつなぐ「もう一つのリビング」、ガーデンルームのある暮らしで家族時間を豊かに

「庭を楽しむ暮らし」で幸せ家族を増やすプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

事業者情報

氏名
枇杷光二（びわこうじ）
職種
ガーデンエクステリアプロデューサー
ガーデンエクステリアプロデューサー
会社名
シャイニーガーデン 株式会社二光
事業内容
デザイナーズガーデンプラン・施工
エクステリア工事
外構工事
植栽工事
車庫増設
窓まわりのリフォーム工事
ウッドデッキ
雑草対策
外装工事
高齢者配慮住宅工事
住所
〒811-3406
福岡県宗像市稲元3-1-23
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
定休日
水曜日（盆・年末年始）
ホームページ
http://www.nikou.jp/

プロのインタビューを読む

「庭を楽しむ暮らし」で幸せ家族を増やすプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の住宅・建物
  4. 福岡のエクステリア・外構
  5. 枇杷光二

枇杷光二プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼