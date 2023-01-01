施工技術とデザイン力で、家族で庭を楽しむ暮らしを実現
施工技術とデザイン力を評価され、2023年に「LIXILエクステリアコンテスト」で大賞を受賞。家と庭をつなぐ「もう一つのリビング」づくりを通して、家族の未来や暮らし方まで見据えた提案を行います
室内と庭をつなぐ「もう一つのリビング」、ガーデンルームのある暮らしで家族時間を豊かに
「庭を楽しむ暮らし」で幸せ家族を増やすプロ
- 枇杷光二（びわこうじ）
ガーデンエクステリアプロデューサー
- シャイニーガーデン 株式会社二光
- デザイナーズガーデンプラン・施工
エクステリア工事
外構工事
植栽工事
車庫増設
窓まわりのリフォーム工事
ウッドデッキ
雑草対策
外装工事
高齢者配慮住宅工事
〒811-3406
福岡県宗像市稲元3-1-23
- 9:00～18:00
- 水曜日（盆・年末年始）
- http://www.nikou.jp/
