「建ててからが本番」の信念のもと新築アパート経営を伴走で支援
土地の仕入れから間取り設計・融資戦略のアドバイス、建設、完工後の運用サポートまで一貫対応。資産形成を目的とした不動産投資を考える人を伴走支援し、成功に導く。セミナーを随時開催し、初めての人もサポート。
マイベストプロ・インタビュー
不動産投資は「建ててからが本番」。福岡を中心に“新築アパート経営”を土地探しからサポート
不動産投資・アパート経営を伴走支援する不動産・建築のプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
資格
宅地建物取引士
宅地建物取引業者
建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 髙木政利（たかきまさとし）
- 職種
-
伴走型アパート経営コンサルタント
伴走型アパート経営コンサルタント
不動産業
建築業
- 会社名
- 株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント
- 事業内容
- 投資用土地の選定・仕入れ
アパート・マンション・事務所・倉庫・工場等の建築設計・施工
地銀・信金などの不動産投資用ファイナンスの融資戦略支援
実質利回りを重視した事業計画・収支設計
賃貸管理支援・空室対策・原状回復・修繕提案
売却時の出口戦略支援・買手マッチング
不動産仲介・不動産売買
- 専門分野
- 新築アパート経営における土地選定、建物の設計・施工、管理業務代行
- 住所
-
〒812-0896
福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目4-17グランドールS 1階
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土日祝日
- ホームページ
- https://seikoed.co.jp/
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