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髙木政利プロ

髙木政利

伴走型アパート経営コンサルタント

髙木政利プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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髙木政利

伴走型アパート経営コンサルタント

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

髙木政利プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

「建ててからが本番」の信念のもと新築アパート経営を伴走で支援

土地の仕入れから間取り設計・融資戦略のアドバイス、建設、完工後の運用サポートまで一貫対応。資産形成を目的とした不動産投資を考える人を伴走支援し、成功に導く。セミナーを随時開催し、初めての人もサポート。

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不動産投資は「建ててからが本番」。福岡を中心に“新築アパート経営”を土地探しからサポート

不動産投資・アパート経営を伴走支援する不動産・建築のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

宅地建物取引士
宅地建物取引業者
建設業許可

事業者情報

氏名
髙木政利（たかきまさとし）
職種
伴走型アパート経営コンサルタント
伴走型アパート経営コンサルタント
不動産業
建築業
会社名
株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント
事業内容
投資用土地の選定・仕入れ
アパート・マンション・事務所・倉庫・工場等の建築設計・施工
地銀・信金などの不動産投資用ファイナンスの融資戦略支援
実質利回りを重視した事業計画・収支設計
賃貸管理支援・空室対策・原状回復・修繕提案
売却時の出口戦略支援・買手マッチング
不動産仲介・不動産売買
専門分野
新築アパート経営における土地選定、建物の設計・施工、管理業務代行
住所
〒812-0896
福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目4-17グランドールS 1階
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
定休日
土日祝日
ホームページ
https://seikoed.co.jp/

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