投資用土地の選定・仕入れ

アパート・マンション・事務所・倉庫・工場等の建築設計・施工

地銀・信金などの不動産投資用ファイナンスの融資戦略支援

実質利回りを重視した事業計画・収支設計

賃貸管理支援・空室対策・原状回復・修繕提案

売却時の出口戦略支援・買手マッチング

不動産仲介・不動産売買