賃貸住宅用から大ホールまで対応可能な防音工事のプロ
otokura株式会社
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- 093-383-0955
プロフィール
建設業 ／ 藤井裕プロの一番の強み
音楽や楽器に精通した職人が理想の防音室を安価に実現
施工を行うのは音楽や楽器に精通した職人。顧客の演奏する楽器や音の特性などを理解し、適した防音室を提案。福岡県内にとどまらず、全国からさまざまな防音対策、防音工事の依頼を請け負います。
DATA
- 氏名
- 藤井裕（ふじいひろし）
- 会社名
- otokura株式会社
- 事業内容
-
防音室・防音工事全般
貸しスタジオ業
- 職種
- 建設業
- 住所
-
〒806-0068
福岡県 北九州市八幡西区別所町16-9
- 電話
-
093-383-0955
- 営業時間
- 8：00～20：00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- http://www.koubou-yu.com/
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担当藤井裕（ふじいひろし）