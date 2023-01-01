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藤井裕

賃貸住宅用から大ホールまで対応可能な防音工事のプロ

藤井裕（ふじいひろし） ／ 建設業

otokura株式会社

お電話での
お問い合わせ
093-383-0955

プロフィール

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建設業 ／ 藤井裕プロの一番の強み

音楽や楽器に精通した職人が理想の防音室を安価に実現

施工を行うのは音楽や楽器に精通した職人。顧客の演奏する楽器や音の特性などを理解し、適した防音室を提案。福岡県内にとどまらず、全国からさまざまな防音対策、防音工事の依頼を請け負います。

DATA

氏名
藤井裕（ふじいひろし）
会社名
otokura株式会社
事業内容
防音室・防音工事全般
貸しスタジオ業
職種
建設業
住所
〒806-0068
福岡県 北九州市八幡西区別所町16-9
電話
093-383-0955
営業時間
8：00～20：00
定休日
日・祝
ホームページ
http://www.koubou-yu.com/
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