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星野貴郎プロ

星野貴郎

名入れギフトの加工販売業

星野貴郎プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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星野貴郎

名入れギフトの加工販売業

株式会社ジョリオ　JORIO Co., Ltd.

星野貴郎プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

名入れギフトで、贈る人と贈られる人をつなぐ

贈る喜び、受け取る喜び、お返しする喜びを繋げ、人と社会の関係構築に貢献する。赤ちゃんと同寸の神社仏閣御用材で作る「お身丈命名書」の販売。7月10日「名入れギフトの日」制定など文化活動に尽力。

マイベストプロ・インタビュー

心のこもった「名入れギフト」で、大切な人に想いを届ける

想いを届けるメッセンジャー「名入れギフト」のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

事業者情報

氏名
星野貴郎（ほしのよしろう）
職種
名入れギフトの加工販売業
名入れギフトの加工販売業
会社名
株式会社ジョリオ　JORIO Co., Ltd.
事業内容
・名入れギフトの加工販売、「お身丈命名書」の販売、持ち込み商品の名入れサービス、オリジナルシャンパン制作販売
・mymizuハミングウォーター事業
住所
〒806-0021
福岡県北九州市八幡西区黒崎5-1-27　ゆう和ビル4F
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://www.jorio.biz/

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