名入れギフトで、贈る人と贈られる人をつなぐ
贈る喜び、受け取る喜び、お返しする喜びを繋げ、人と社会の関係構築に貢献する。赤ちゃんと同寸の神社仏閣御用材で作る「お身丈命名書」の販売。7月10日「名入れギフトの日」制定など文化活動に尽力。
マイベストプロ・インタビュー
心のこもった「名入れギフト」で、大切な人に想いを届ける
想いを届けるメッセンジャー「名入れギフト」のプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 星野貴郎（ほしのよしろう）
- 職種
-
名入れギフトの加工販売業
名入れギフトの加工販売業
- 会社名
- 株式会社ジョリオ JORIO Co., Ltd.
- 事業内容
- ・名入れギフトの加工販売、「お身丈命名書」の販売、持ち込み商品の名入れサービス、オリジナルシャンパン制作販売
・mymizuハミングウォーター事業
- 住所
-
〒806-0021
福岡県北九州市八幡西区黒崎5-1-27 ゆう和ビル4F
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://www.jorio.biz/
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