パワーポイントで楽しい脳トレ問題を作るプロ
創造工房エレベスト
プロフィール
脳トレ問題作家 ／ 藤本大輔プロの一番の強み
高齢者施設や企業PRのホームページに活用できる脳トレ問題
高齢者施設や企業の依頼に応じ、脳トレ問題を作成・提供。YouTubeチャンネルでも新作を毎日公開。作問で培ったパワーポイントのスキルを生かし、パソコンの使い方の指導も行っています。
DATA
- 氏名
- 藤本大輔（ふじもとだいすけ）
- 会社名
- 創造工房エレベスト
- 事業内容
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・脳トレ問題の作成（マッチ棒数式パズル、違和感漢字探し、謎解き、漢字間違い探しなど）
・Microsoftオフィスのレクチャー（Word、PowerPoint、Excel）
- 職種
- 脳トレ問題作家、Microsoftオフィス製品(Excel、Word、PowerPoint)のレクチャー
- 資格
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Microsoft Office Specialist
Microsoft Office Specialist Expert
- 住所
- 福岡県 糟屋郡志免町
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日