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藤本大輔

パワーポイントで楽しい脳トレ問題を作るプロ

藤本大輔（ふじもとだいすけ） ／ 脳トレ問題作家

創造工房エレベスト

プロフィール

藤本大輔プロの写真

脳トレ問題作家 ／ 藤本大輔プロの一番の強み

高齢者施設や企業PRのホームページに活用できる脳トレ問題

高齢者施設や企業の依頼に応じ、脳トレ問題を作成・提供。YouTubeチャンネルでも新作を毎日公開。作問で培ったパワーポイントのスキルを生かし、パソコンの使い方の指導も行っています。

DATA

氏名
藤本大輔（ふじもとだいすけ）
会社名
創造工房エレベスト
事業内容
・脳トレ問題の作成（マッチ棒数式パズル、違和感漢字探し、謎解き、漢字間違い探しなど）
・Microsoftオフィスのレクチャー（Word、PowerPoint、Excel）
職種
脳トレ問題作家、Microsoftオフィス製品(Excel、Word、PowerPoint)のレクチャー
資格
Microsoft Office Specialist
Microsoft Office Specialist Expert
住所
福岡県 糟屋郡志免町
営業時間
10:00～19:00
定休日
土曜、日曜、祝日
ホームページ
https://factdy.click/mo_school/
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