手作りノート制作と手帳コーチングのプロ
株式会社コムアルファ
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お問い合わせ
- 092-688-6350
プロフィール
手帳コーチ ／ 石井豊勝プロの一番の強み
手書きにこだわり、自己理解の促進と前向きな人生をサポート
世界で1冊の手作りノートが、お気に入りの写真を使って簡単に作れます。また手帳を活用して自分自身について理解し、主体的に人生を作っていくための「手帳コーチング」も提供。
経歴
一般社団法人日本手帳マネージメント協会会員
DATA
- 氏名
- 石井豊勝（いしいとよかつ）
- 会社名
- 株式会社コムアルファ
- 事業内容
-
・手作り手帳研究所「ペノッティ」運営
・手帳／ノートの企画および印刷・製本・販売
- 職種
- 手帳コーチ
- 資格
- 2級心理カウンセラー
- 住所
-
〒812-0016
福岡県 福岡市博多区博多駅南3-5-35-307 大蔵マンション南博多
- 電話
-
092-688-6350
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土日祝日
- ホームページ
- https://penotty.com/
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担当石井豊勝（いしいとよかつ）