不動産業 ／ 執行泰宏プロの一番の強み

顧客の人生設計や家族状況までを踏まえ、適切な選択肢を提供

福岡県糸島市を拠点に、不動産の購入、売却、運用といった幅広い相談に対応。顧客に寄り添い、人生設計や家族状況までを踏まえた適切な選択肢の提案を目指す。不動産を通した糸島エリアの地域振興にも注力する。