購入・売却・運用、不動産の幅広い悩みに親身になって応じるプロ
株式会社BAYLEAF
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プロフィール
不動産業 ／ 執行泰宏プロの一番の強み
顧客の人生設計や家族状況までを踏まえ、適切な選択肢を提供
福岡県糸島市を拠点に、不動産の購入、売却、運用といった幅広い相談に対応。顧客に寄り添い、人生設計や家族状況までを踏まえた適切な選択肢の提案を目指す。不動産を通した糸島エリアの地域振興にも注力する。
DATA
- 氏名
- 執行泰宏（しぎょうやすひろ）
- 会社名
- 株式会社BAYLEAF
- 事業内容
-
土地・物件の購入相談
不動産相続に関する相談
保有資産の運用・活用に関する相談
相続税対策に関する相談
境界問題や分筆登記に関する相談業務
- 職種
- 不動産業
- 資格
- 宅地建物取引士
- 住所
-
〒819-1129
福岡県 糸島市篠原西1-4-5-102
- 電話
-
092-334-1607
- 営業時間
- 9:00～19:00
- 定休日
- 年末年始
- ホームページ
- https://bayleaf.earth/
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