地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

箭内愛実プロ

箭内愛実

整理収納アドバイザー、家事代行サービス、講師業
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
箭内愛実プロ
専門家

Mybestpro Members

箭内愛実

整理収納アドバイザー、家事代行サービス、講師業

Mono×coco

モノ・心・人生を整え、自分らしい未来へ導く伴走者

「モノとココロと人生を整える」をコンセプトに、整理収納、家事代行、終活支援サービスを提供。心理学の学びを生かして一人一人の思いに寄り添い、自分らしく生きる未来づくりを支援します。

マイベストプロ・インタビュー

日々の掃除、片づけから終活まで。モノとココロと人生を整え、自分らしいしあわせな毎日を

モノとココロを整えて幸せをかなえる暮らしのコンシェルジュ

マイベストプロ千葉による取材記事

資格

整理収納アドバイザー1級
クリンネスト2級認定講師
クリンネスト1級
JADP認定メンタル心理カウンセラー®
JADP認定上級心理カウンセラー®
JADP認定終活ライフケアプランナー®
終活ガイド資格 1級
ヒューマン・ギルド SMILE一般コース修了
一般社団法人終活協議会 終活ガイド資格1級／心託コンシェルジュ

事業者情報

氏名
箭内愛実（やないまなみ）
職種
整理収納アドバイザー、家事代行サービス、講師業
整理収納アドバイザー、家事代行サービス、講師業
会社名
Mono×coco
事業内容
整理収納サポート、家事代行サービス、クリンネスト2級認定講師、終活ガイド2級認定講師、終活関連サポート
住所
千葉県千葉市中央区
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://monoxcoco.jimdofree.com/

プロのインタビューを読む

モノとココロを整えて幸せをかなえる暮らしのコンシェルジュ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のくらし
  4. 千葉の整理・収納・片付け
  5. 箭内愛実

箭内愛実プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼