モノ・心・人生を整え、自分らしい未来へ導く伴走者
「モノとココロと人生を整える」をコンセプトに、整理収納、家事代行、終活支援サービスを提供。心理学の学びを生かして一人一人の思いに寄り添い、自分らしく生きる未来づくりを支援します。
マイベストプロ・インタビュー
日々の掃除、片づけから終活まで。モノとココロと人生を整え、自分らしいしあわせな毎日を
モノとココロを整えて幸せをかなえる暮らしのコンシェルジュ
マイベストプロ千葉による取材記事
資格
整理収納アドバイザー1級
クリンネスト2級認定講師
クリンネスト1級
JADP認定メンタル心理カウンセラー®
JADP認定上級心理カウンセラー®
JADP認定終活ライフケアプランナー®
終活ガイド資格 1級
ヒューマン・ギルド SMILE一般コース修了
一般社団法人終活協議会 終活ガイド資格1級／心託コンシェルジュ
事業者情報
- 氏名
- 箭内愛実（やないまなみ）
- 職種
-
整理収納アドバイザー、家事代行サービス、講師業
整理収納アドバイザー、家事代行サービス、講師業
- 会社名
- Mono×coco
- 事業内容
- 整理収納サポート、家事代行サービス、クリンネスト2級認定講師、終活ガイド2級認定講師、終活関連サポート
- 住所
- 千葉県千葉市中央区
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://monoxcoco.jimdofree.com/
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