地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

下山英子プロ

下山英子

経営コンサルタント

下山英子プロは青森放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
青森放送
下山英子プロ
専門家

Mybestpro Members

下山英子

経営コンサルタント

universe philosophy

下山英子プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

「理念・人・お金の循環」を経営の本質とする起業・経営支援

グループ講座でのコーチングや研修、個別コンサルティングを通じて、「理念・人・お金の循環」を本質とする経営と起業を支援。個人の自己実現を後押ししながら、産官学の連携に向けた地盤づくりにも取り組んでいます

マイベストプロ・インタビュー

「お金を残す経営」から「人と地域を育てる経営」へ

事業と人生に魂を吹き込む起業と経営支援のプロ

マイベストプロ青森による取材記事

事業者情報

氏名
下山英子（しもやまえいこ）
職種
経営コンサルタント
経営コンサルタント
会社名
universe philosophy
事業内容
起業支援コンサルティング
経営コンサルティング
思考ではなく感性・感覚を軸としたシモヤマ式右脳系起業プログラムや非言語コミュニケーション（メタ認知）と共感を使ったコーチング
地域が支える子供の学び舎・子育てサポート体制設立
住所
〒036-8247
青森県弘前市
地図を見る
営業時間
10:00～20:00
ホームページ
https://school.eikoshimoyama.com/
参考サイト
https://youtube.com/@eikoshimoyama?si=DN7Qzhkh-CdrRSpM
https://eikoshimoyama.amebaownd.com

プロのインタビューを読む

事業と人生に魂を吹き込む起業と経営支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ青森
  3. 青森のビジネス
  4. 青森の経営コンサルティング
  5. 下山英子

下山英子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼