「理念・人・お金の循環」を経営の本質とする起業・経営支援
グループ講座でのコーチングや研修、個別コンサルティングを通じて、「理念・人・お金の循環」を本質とする経営と起業を支援。個人の自己実現を後押ししながら、産官学の連携に向けた地盤づくりにも取り組んでいます
マイベストプロ・インタビュー
「お金を残す経営」から「人と地域を育てる経営」へ
事業と人生に魂を吹き込む起業と経営支援のプロ
マイベストプロ青森による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 下山英子（しもやまえいこ）
- 職種
-
経営コンサルタント
経営コンサルタント
- 会社名
- universe philosophy
- 事業内容
- 起業支援コンサルティング
経営コンサルティング
思考ではなく感性・感覚を軸としたシモヤマ式右脳系起業プログラムや非言語コミュニケーション（メタ認知）と共感を使ったコーチング
地域が支える子供の学び舎・子育てサポート体制設立
- 住所
-
〒036-8247
青森県弘前市
- 営業時間
- 10:00～20:00
- ホームページ
- https://school.eikoshimoyama.com/
- 参考サイト
- https://youtube.com/@eikoshimoyama?si=DN7Qzhkh-CdrRSpM
https://eikoshimoyama.amebaownd.com
プロのインタビューを読む
事業と人生に魂を吹き込む起業と経営支援のプロ