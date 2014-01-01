幼稚園児から社会人まで一人一人の要望やレベルに合わせ指導
走り方を身に付けたい、陸上選手を目指したい、運動不足を解消したいなど、それぞれの要望や現在のレベルに合わせた指導を実施。楽しみながら学んでいける指導を心掛ける。
マイベストプロ・インタビュー
初心者から大会出場を目指す選手まで、一人一人のレベルや目的に合わせて指導
一人一人の要望やレベルに合わせたレッスンを行う陸上指導のプロ
マイベストプロ青森による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 新山公平（にいやまこうへい）
- 職種
-
スポーツクラブ経営、陸上コーチ
- 会社名
- ユナイテッドアスリートクラブ青森（UACA）
- 事業内容
- • 幼児から社会人までを対象とした陸上競技クラブの運営
• スプリント（短距離走）・リレー・跳躍など、専門的かつ年代、競技レベルに応じた指導
• 競技力向上を目指す選手へのパーソナルトレーニング
• 学校や企業への出張指導・講習会の実施
• スポーツを通じた地域活性化イベントの企画・運営
- 住所
- 青森県青森市
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://uaca2014.com/
