ドローン活用を通じて地域や企業の課題解決を支援するプロ
豊富な現場経験とドローン活用コンサルティングにより、企業や地域の課題解決を支援。実務に直結する技能を習得できるスクールも運営しています。災害救助や実証実験にも協力し、地域の持続的な発展に貢献します。
マイベストプロ・インタビュー
人手不足の解決から地域活性化まで、ドローン活用で地方に新しい未来を拓く
マイベストプロ青森による取材記事
資格
二等無人航空機操縦士
JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー東京本校 講師在籍証明（令和5年7月18日～令和6年7月19日）
一般社団法人日本UAV利用促進協会 教官
水中ドローン安全潜航操縦士
二等修了審査員研修修了 回転翼航空機（マルチローター）
ドローン減災士
赤外線建物診断技能師
事業者情報
- 氏名
- 髙橋直人（たかはしなおと）
- 職種
-
ドローン活用コンサルタント
- 会社名
- 三協工業有限会社
- 事業内容
- 赤外線点検
空撮
水中撮影
空中散布
実証実験
ドローンスクール
- 住所
-
〒035-0021
青森県むつ市田名部赤川の内並木73-36
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://sankyo-drone.com/
プロのインタビューを読む
