髙橋直人プロ

髙橋直人

ドローン活用コンサルタント

髙橋直人プロは青森放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
青森放送
髙橋直人プロ
髙橋直人

ドローン活用コンサルタント

三協工業有限会社

髙橋直人プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

ドローン活用を通じて地域や企業の課題解決を支援するプロ

豊富な現場経験とドローン活用コンサルティングにより、企業や地域の課題解決を支援。実務に直結する技能を習得できるスクールも運営しています。災害救助や実証実験にも協力し、地域の持続的な発展に貢献します。

マイベストプロ・インタビュー

人手不足の解決から地域活性化まで、ドローン活用で地方に新しい未来を拓く

マイベストプロ青森による取材記事

資格

二等無人航空機操縦士
JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー東京本校 講師在籍証明（令和5年7月18日～令和6年7月19日）
一般社団法人日本UAV利用促進協会　教官
水中ドローン安全潜航操縦士
二等修了審査員研修修了 回転翼航空機（マルチローター）
ドローン減災士
赤外線建物診断技能師

事業者情報

氏名
髙橋直人（たかはしなおと）
職種
ドローン活用コンサルタント
ドローン活用コンサルタント
会社名
三協工業有限会社
事業内容
赤外線点検
空撮
水中撮影
空中散布
実証実験
ドローンスクール
住所
〒035-0021
青森県むつ市田名部赤川の内並木73-36
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://sankyo-drone.com/

