ドローン活用を通じて地域や企業の課題解決を支援するプロ

豊富な現場経験とドローン活用コンサルティングにより、企業や地域の課題解決を支援。実務に直結する技能を習得できるスクールも運営しています。災害救助や実証実験にも協力し、地域の持続的な発展に貢献します。