スーパー経営 ／ 遠藤宗一郎プロの一番の強み

地域密着型で地域住民の生活のあらゆるシーンを応援！

地元企業としてお客さまのニーズの変化をいち早く捉え、一人一人のお客さまに必要な商品・サービスをしっかり見極めて提供。常に“お客さま様に心から愛される企業”であり続けることを目指しています。