地域密着型で地域住民の真のニーズに応えるスーパー経営のプロ
株式会社マルシメ
- お電話での
お問い合わせ
- 0182-42-2113
プロフィール
スーパー経営 ／ 遠藤宗一郎プロの一番の強み
地域密着型で地域住民の生活のあらゆるシーンを応援！
地元企業としてお客さまのニーズの変化をいち早く捉え、一人一人のお客さまに必要な商品・サービスをしっかり見極めて提供。常に“お客さま様に心から愛される企業”であり続けることを目指しています。
DATA
- 氏名
- 遠藤宗一郎（えんどうそういちろう）
- 会社名
- 株式会社マルシメ
- 事業内容
-
■ 食料品・衣料品・日用雑貨・住関連商品等の販売
■ 飲食店の経営
■ 冠婚葬祭、各種宴会等の会場運営
■ 住宅の販売
■ 自動車並びに自動車部品、付属品及び工具の販売
■ 店舗売場の賃貸業
■ 不動産の賃貸、管理、保有並びに運用
■ 前各号に付帯する事業
- 特徴
- 創業50年を越える、地域社会のリーディングカンパニー
- 職種
- スーパー経営
- 住所
-
〒019-0505
秋田県 横手市十文字町仁井田字東22-1 スーパーモールラッキー
- 電話
-
0182-42-2113
- 営業時間
- 9:00～21:00（お盆・年末年始は除く）
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- http://sm-lucky.com/
- 店舗
-
・スーパーモールラッキー
・マルシメ七日町店
・瑞雲閣
・グローサリーストア Need the place
- その他連絡先
-
FAX：0182-42-2281
E-mail：soichiro_endo@sm-lucky.com
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株式会社マルシメ
担当遠藤宗一郎（えんどうそういちろう）