山本由実プロ

山本由実

小売電気事業者

山本由実

小売電気事業者

株式会社かづのパワー

地域の再エネ資源を生かした電力自給と利益還元の仕組みづくり

市民活動で培った地元のネットワークとエネルギーの知見を生かし、鹿角市が出資する再生可能エネルギー電力小売事業に参画。水力や地熱の発電で電力自給と利益還元を目指し、持続可能な地域づくりを推進する

電力小売事業を人口減少や産業衰退の歯止めに。水力、地熱、風力、太陽光の恩恵で地域に潤いを

再生可能エネルギーで地域の電力自給と利益還元を実現するプロ

資格

小売電気事業者

事業者情報

氏名
山本由実（やまもとゆみ）
職種
小売電気事業者
小売電気事業者
会社名
株式会社かづのパワー
事業内容
再エネ電気の販売
PPA（電力購入契約）事業コンサルティングサービス
小売電気事業の支援サービス
住所
〒018-5201
秋田県鹿角市花輪字柳田36番地
営業時間
平日9：00～17：00
ホームページ
https://www.k-power.biz/

