地域の再エネ資源を生かした電力自給と利益還元の仕組みづくり

市民活動で培った地元のネットワークとエネルギーの知見を生かし、鹿角市が出資する再生可能エネルギー電力小売事業に参画。水力や地熱の発電で電力自給と利益還元を目指し、持続可能な地域づくりを推進する