地域の再エネ資源を生かした電力自給と利益還元の仕組みづくり
市民活動で培った地元のネットワークとエネルギーの知見を生かし、鹿角市が出資する再生可能エネルギー電力小売事業に参画。水力や地熱の発電で電力自給と利益還元を目指し、持続可能な地域づくりを推進する
マイベストプロ・インタビュー
電力小売事業を人口減少や産業衰退の歯止めに。水力、地熱、風力、太陽光の恩恵で地域に潤いを
再生可能エネルギーで地域の電力自給と利益還元を実現するプロ
マイベストプロ秋田による取材記事
資格
小売電気事業者
事業者情報
- 氏名
- 山本由実（やまもとゆみ）
- 職種
-
小売電気事業者
小売電気事業者
- 会社名
- 株式会社かづのパワー
- 事業内容
- 再エネ電気の販売
PPA（電力購入契約）事業コンサルティングサービス
小売電気事業の支援サービス
- 住所
-
〒018-5201
秋田県鹿角市花輪字柳田36番地
- 営業時間
- 平日9：00～17：00
- ホームページ
- https://www.k-power.biz/
プロのインタビューを読む
再生可能エネルギーで地域の電力自給と利益還元を実現するプロ