独自の「坪数計画シート」で家づくりに掛かる総費用を即時算出
断熱等級6×床下暖房の合わせ技で「冬温かく夏涼しい」を実現する高性能木造住宅を提唱。低ランニングコストのエコ住宅に豊富な実績があり、光熱費のかさみやすい北国、雪国の家づくりのスペシャリスト
北国、雪国でも光熱費の節約を諦めない。夏冬ともに住み心地が良く、家計にやさしい家づくりを提案
北国、雪国の暮らしに寄り添い、快適な省エネ住宅を提案するプロ
資格
一級建築士
1級建築施工管理技士
住宅省エネルギー技術者
事業者情報
- 氏名
- 砂川洋毅（すながわひろき）
- 職種
建設業
- 会社名
- 直洋建設株式会社
- 事業内容
- 省エネ木造住宅の設計・施工、住空間のデザイン提案、木造の構造設計、リフォーム＆増改築、など
- 住所
〒017-0839
秋田県大館市中山字中山36-1
- 営業時間
- ホームページ
- https://ameblo.jp/chokuyoukensetu/entrylist.html
