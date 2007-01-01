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暮らしの「困った」に寄り添い、土日祝日や夜間の依頼にも対応

電球1個の交換からリフォーム、解体工事まで、地域住民の暮らしの困りごとに幅広く対応。フットワークの軽さを大切にし、土日祝日や夜間での依頼にも柔軟に応じています。

マイベストプロ・インタビュー

プラスアルファの配慮で暮らしの困りごとに応え、便利屋業として地域に根ざして活動

フットワークの軽さで地域の暮らしを支える便利屋業のプロ

マイベストプロ秋田による取材記事

資格

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了
労働安全衛生法による特別教育修了
労働安全衛生法による技能講習修了
フォークリフト運転技能講習修了
車両系建設機械（整地等）運転技能講習修了
車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了

事業者情報

氏名
千葉勝（ちばまさる）
職種
便利屋業
便利屋業
屋号
ちば商店
事業内容
便利屋業（解体工事、除雪、草刈り、擁壁の撤去・交換など）
住所
〒010-1409
秋田県秋田市南ケ丘二丁目9-14
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
https://chibashangdian.webnode.jp/

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