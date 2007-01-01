暮らしの「困った」に寄り添い、土日祝日や夜間の依頼にも対応
電球1個の交換からリフォーム、解体工事まで、地域住民の暮らしの困りごとに幅広く対応。フットワークの軽さを大切にし、土日祝日や夜間での依頼にも柔軟に応じています。
マイベストプロ・インタビュー
プラスアルファの配慮で暮らしの困りごとに応え、便利屋業として地域に根ざして活動
フットワークの軽さで地域の暮らしを支える便利屋業のプロ
マイベストプロ秋田による取材記事
資格
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了
労働安全衛生法による特別教育修了
労働安全衛生法による技能講習修了
フォークリフト運転技能講習修了
車両系建設機械（整地等）運転技能講習修了
車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了
事業者情報
- 氏名
- 千葉勝（ちばまさる）
- 職種
-
便利屋業
便利屋業
- 屋号
- ちば商店
- 事業内容
- 便利屋業（解体工事、除雪、草刈り、擁壁の撤去・交換など）
- 住所
-
〒010-1409
秋田県秋田市南ケ丘二丁目9-14
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://chibashangdian.webnode.jp/
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