資格

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了

労働安全衛生法による特別教育修了

労働安全衛生法による技能講習修了

フォークリフト運転技能講習修了

車両系建設機械（整地等）運転技能講習修了

車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了