子どもの健やかな成長のために口腔機能をトータルに診療
歯並びや健康に悪影響を及ぼす口腔機能発達不全症に専門的に取り組み、保険適用で治療しています。歯周病治療や根管治療、予防、先進的な審美面の診療など幅広く対応、家族全員で通える地域のかかりつけ歯科です。
マイベストプロ・インタビュー
食べる・話す・呼吸する力を育てる！未来の健康を守る歯科医院
口腔機能の発達から子どもの健やかな成長を支える歯科医師
マイベストプロ愛知による取材記事
資格
歯科医師
事業者情報
- 氏名
- 荒川大輔（あらかわだいすけ）
- 職種
-
歯科医師
歯科医師
- 医院名
- オリーブ歯科こども歯科クリニック
- 診療科目
- 歯科
- 住所
-
〒455-0804
愛知県名古屋市港区当知4-201
- 診療時間
-
平日 9:00～13:00（最終受付12:30）14:00～18:30（最終受付18:00）
土曜 9:00～16:00（最終受付15:30）
休診日木・日・祝
- ホームページ
- https://www.minato-odc.jp/
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