子どもの健やかな成長のために口腔機能をトータルに診療

歯並びや健康に悪影響を及ぼす口腔機能発達不全症に専門的に取り組み、保険適用で治療しています。歯周病治療や根管治療、予防、先進的な審美面の診療など幅広く対応、家族全員で通える地域のかかりつけ歯科です。