教育福祉や理化学分野の機器メーカー代表が銀粘土をリニューアル
1961年に創業した老舗機器メーカーの代表が技術者と共に銀粘土「Morin（モリン）」を開発。乾燥後も水で柔軟性を取り戻し、作業中もひび割れにくく、焼成後の硬度が高いと初心者からプロまで支持を集める。
マイベストプロ・インタビュー
“ものづくり”の老舗が、使いやすくアップデートした銀粘土「Morin」を展開
銀粘土の生産を守り、品質を高めて販路拡大を目指す専門家
マイベストプロ愛知による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 佐宗康浩（さそうやすひろ）
- 職種
-
保健福祉機器・理化学機器メーカー
保健福祉機器・理化学機器メーカー
- 会社名
- 日陶科学株式会社
- 事業内容
- 関連機器・道具販売
保健機器
福祉機器
試験研究機器（小型電気炉、粉砕機器）
陶芸
銀粘土
七宝
施設設備機器・用具製造販売
教育施設
コミュニティ施設
研究施設
- 住所
-
〒461-0025
愛知県名古屋市東区徳川2-18-3
- 営業時間
- お問い合わせください
- 定休日
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://nittokagaku.com/morin/index.html
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