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佐宗康浩

保健福祉機器・理化学機器メーカー
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佐宗康浩プロ
専門家

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佐宗康浩

保健福祉機器・理化学機器メーカー

日陶科学株式会社

教育福祉や理化学分野の機器メーカー代表が銀粘土をリニューアル

1961年に創業した老舗機器メーカーの代表が技術者と共に銀粘土「Morin（モリン）」を開発。乾燥後も水で柔軟性を取り戻し、作業中もひび割れにくく、焼成後の硬度が高いと初心者からプロまで支持を集める。

マイベストプロ・インタビュー

“ものづくり”の老舗が、使いやすくアップデートした銀粘土「Morin」を展開

銀粘土の生産を守り、品質を高めて販路拡大を目指す専門家

マイベストプロ愛知による取材記事

事業者情報

氏名
佐宗康浩（さそうやすひろ）
職種
保健福祉機器・理化学機器メーカー
保健福祉機器・理化学機器メーカー
会社名
日陶科学株式会社
事業内容
関連機器・道具販売
　保健機器
　福祉機器
　試験研究機器（小型電気炉、粉砕機器）
　　　　　　　　
　陶芸
　銀粘土
　七宝

施設設備機器・用具製造販売
　教育施設
　コミュニティ施設
　研究施設
住所
〒461-0025
愛知県名古屋市東区徳川2-18-3
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営業時間
お問い合わせください
定休日
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ホームページ
https://nittokagaku.com/morin/index.html

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